OTVORENE PRIJAVE

Teroriste Hamasa iz Gaze žele eliminirati - natječajem

Autor
Hassan Haidar Diab
20.02.2026.
u 10:39

Političke igre, prijedlozi o preseljenju Palestinaca i velike međunarodne inicijative o Gazi stvaraju dojam diplomatske aktivnosti, ali na terenu se nasilje i razaranje nastavljaju

U Pojasu Gaze nema stvarnog mira unatoč potpisanom sporazumu o prekidu vatre. Stanovnici tog prostora, koji mnogi nazivaju najvećim zatvorom na svijetu, i dalje svakodnevno ginu, dok humanitarna pomoć stiže u simboličnim količinama. Političke igre, prijedlozi o preseljenju Palestinaca i velike međunarodne inicijative stvaraju dojam diplomatske aktivnosti, ali na terenu se nasilje i razaranje nastavljaju. Dok jedni govore o stabilizaciji i obnovi, drugi upozoravaju da bez prekida opsade i jasnog političkog rješenja nema stvarnog mira ni sigurnosti za milijune ljudi koji ondje žive.

Ključne riječi
Izrael Palestina Gaza Trump odbor za mir

