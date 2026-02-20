Teroriste Hamasa iz Gaze žele eliminirati - natječajem

U Pojasu Gaze nema stvarnog mira unatoč potpisanom sporazumu o prekidu vatre. Stanovnici tog prostora, koji mnogi nazivaju najvećim zatvorom na svijetu, i dalje svakodnevno ginu, dok humanitarna pomoć stiže u simboličnim količinama. Političke igre, prijedlozi o preseljenju Palestinaca i velike međunarodne inicijative stvaraju dojam diplomatske aktivnosti, ali na terenu se nasilje i razaranje nastavljaju. Dok jedni govore o stabilizaciji i obnovi, drugi upozoravaju da bez prekida opsade i jasnog političkog rješenja nema stvarnog mira ni sigurnosti za milijune ljudi koji ondje žive.