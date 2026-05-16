Drama u splitskoj zračnoj luci: Avion Croatia Airlinesa izletio s piste

U splitskoj zračnoj luci danas je došlo do incidenta prilikom polijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa. Prema prvim informacijama, zrakoplov je trebao poletjeti, no tijekom polijetanja je, iz zasad nepoznatih razloga, završio izvan uzletno-sletne staze, na travnatoj površini uz pistu. Kako Večernji doznaje, zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split – Frankfurt, prekinuo je polijetanje u Zračnoj luci Split.

U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen, odgovaraju iz Croatia Airlinesa na naš upit.

"Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja.Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima. Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka", navode u odgovoru za Večernji.

Prema podacima s FlightRadara zrakoplov je počeo s procedurom polijetanja te je na pisti ubrzao do brzine od 242 kilometra na sat, nakon čega je naglo zakočio i odustao od polijetanja. Što se moglo dogoditi? Iako će za službene i detaljne informacije trebati pričekati detaljan pregled zrakoplova, za pretpostaviti je da je pilotima tijekom osjetljive faze polijetanja zrakoplov indicirao neku tehničku smetnju, odnosno da se "upalila lampica" koja sugerira kvar motora ili nekakav drugi kritični kvar pa su piloti, kako kompanija navodi, postupili ispravno i sigurno prema unaprijed definiranoj proceduri i na siguran način zaustavili zrakoplov prije polijetanja i prije dosezanja brzine koja se u avijaciji označava kao V1 odnosno "takeoff decision speed" u prijevodu kada se dosegne ta brzina mora se nastaviti s polijetanjem, a prije dolaska do te brzine piloti kao u ovom slučaju mogu otkazati polijetanje i zaustaviti zrakoplov na pisti.

Spomenuti V1 nije fiksna vrijednost već se računa ovisno o masi aviona, vremenskim i drugim atmosferskim uvjetima, stanju i duljini piste, ali u prosjeku iznosi između 240 i 300 kilometara na sat, što dakle odgovara tome da je osoblje postupilo poštujući sve procedure, ali je to ujedno i znak da je očito bila indikacija nekog ozbiljnijeg kvara na motoru ili nekom od kritičnih sustava za let.

