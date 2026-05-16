NAKON NAPUŠTANJA KRUZERA

Jedan Kanađanin pozitivan je na hantavirus: Zaražen sojem koji bi mogao biti fatalan

Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Ružica Aščić/Hina
16.05.2026.
u 22:11

Osoba, koja je testirana u bolnici u Victoriji u Britanskoj Kolumbiji na otoku Vancouver nakon što je razvila blage simptome, jedna je od četvero Kanađana koji su izolirani na otoku nakon što su napustili MV Hondius

Vlada Britanske Kolumbije rekla je u subotu da je jedan Kanađanin pozitivan na hantavirus nakon što je napustio luksuzni kruzer na kojem je izbila zaraza andskim sojem hantavirusa.

Osoba, koja je testirana u bolnici u Victoriji u Britanskoj Kolumbiji na otoku Vancouver nakon što je razvila blage simptome, jedna je od četvero Kanađana koji su izolirani na otoku nakon što su napustili MV Hondius, koji je 1. travnja krenuo iz Argentine na polarnu ekspediciju. 

U grupi su bila dva para, jedan iz Yukona, a drugi iz Britanske Kolumbije. Osoba pozitivna na testu je iz Yukona, rekli su dužnosnici. Par iz Yukona testira se u Britanskoj Kolumbiji jer je testiranje nedostupno na sjevernom teritoriju, rekla je zdravstvena dužnosnica Bonnie Henry. Henry je rekla da četiri osobe nisu bile u kontaktu s javnošću otkad su premještene sa svoga leta u Victoriju. Osoba koja je pozitivna na virus u stabilnom je stanju, rekla je.

Andski soj hantavirusa, identificiran nakon izbijanja zaraze na kruzeru, može uzrokovati ozbiljnu bolest pluća te može biti fatalan do u 50 posto slučajeva, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). Hantavirusi su skupina virusa koju obično šire glodavci, no u rijetkim slučajevima prenosi se s osobe na osobu. Zdravstvene vlasti rekle su da je rizik od širenja virusa nizak.
Avatar Behemot
Behemot
22:49 16.05.2026.

Virus koji brzo ubija brzo izgubi domaćine i ne može se jako proširiti. Tako da .. istovremeno sa ovom zarazom u Indiji je poginulo u prometu 1000x više ljudi i to nikome nije interesantno.

