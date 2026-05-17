Denis Romac
Denis Romac

Konfucije i Rambo u Pekingu: Xi govori o prijateljstvu i harmoniji, a Trump o sili, ali obojica igraju istu igru moći i dominacije

17.05.2026. u 11:30

U svom kapitalnom djelu "Umijeće ratovanja" Sun Tzu je pisao da je vrhunsko umijeće ratovanja pokoriti neprijatelja bez borbe, ali i da se cjelokupno ratovanje temelji na obmani

Netko bi možda mogao pomisliti da su se zapravo susreli Konfucije i Rambo. Poput drevnog kineskog filozofa koji je u središte svog učenja stavljao čovjekoljublje i moral, kineski vođa Xi Jinping tijekom svog susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom po tko zna koji put je ponavljao slatkorječive fraze o "harmoniji" i "zajedničkoj sudbini čovječanstva", naglašavajući da bi Kina i Sjedinjene Države trebali biti partneri, a ne suparnici. Kada dvije strane surađuju, obje pobjeđuju, a kada se sukobljavaju, obje su na gubitku, efektno je poručivao Xi, pozivajući na uspostavu "konstruktivne strateške stabilnosti", suradnju i normalno natjecanje. Poput drevnog mudraca, Xi je govorio i o izbjegavanju "Tukididove zamke", koja bi mogla dovesti do rata između sile u usponu i vladajuće sile, sugerirajući time da je Kina dobroćudna i benevolentna sila, nešto poput Amerike prije Trumpa, velika civilizacija koja agresivnom, kaotičnom i nestabilnom Zapadu miroljubivo nudi mudrost, suradnju i stabilnost. 

SAD Kina Tajvan Donald Trump Xi Jinping

Xi i Trump
Je li istina da je Xi ponizio Trumpa? Evo razloga zašto Trump još može izići kao pobjednik!

Naravno, znamo da Trumpa ne impresioniraju stabla stara 500 godina. Zanimaju ga prije svega novac, pozlata i dojam moći. Jedino što je njega iskreno intrigiralo u Xijevom imperijalnom vrtu u Parku Nebeskog hrama jest ne koliko su ta stabla stara ili rijetka, već koliko je rijetko da Xi u taj vrt dovodi strane državnike. Usmjereni mikrofon otkrio nam je što je Trump pitao Xija

