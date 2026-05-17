Konfucije i Rambo u Pekingu: Xi govori o prijateljstvu i harmoniji, a Trump o sili, ali obojica igraju istu igru moći i dominacije

Netko bi možda mogao pomisliti da su se zapravo susreli Konfucije i Rambo. Poput drevnog kineskog filozofa koji je u središte svog učenja stavljao čovjekoljublje i moral, kineski vođa Xi Jinping tijekom svog susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom po tko zna koji put je ponavljao slatkorječive fraze o "harmoniji" i "zajedničkoj sudbini čovječanstva", naglašavajući da bi Kina i Sjedinjene Države trebali biti partneri, a ne suparnici. Kada dvije strane surađuju, obje pobjeđuju, a kada se sukobljavaju, obje su na gubitku, efektno je poručivao Xi, pozivajući na uspostavu "konstruktivne strateške stabilnosti", suradnju i normalno natjecanje. Poput drevnog mudraca, Xi je govorio i o izbjegavanju "Tukididove zamke", koja bi mogla dovesti do rata između sile u usponu i vladajuće sile, sugerirajući time da je Kina dobroćudna i benevolentna sila, nešto poput Amerike prije Trumpa, velika civilizacija koja agresivnom, kaotičnom i nestabilnom Zapadu miroljubivo nudi mudrost, suradnju i stabilnost.
U svom kapitalnom djelu "Umijeće ratovanja" Sun Tzu je pisao da je vrhunsko umijeće ratovanja pokoriti neprijatelja bez borbe, ali i da se cjelokupno ratovanje temelji na obmani
