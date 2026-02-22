FOTO Ovo je oružje kojim je napadač htio upasti u Trumpov Mar-a-lago

Nakon što je muškarac upucan i ubijen kada je ušao u sigurnosni perimetar Trumpove rezidencije Mar-a-Lago, pojavila se slika oružja koje je koristio. Rick Bradshaw, šerif okruga Palm Beach pokazao je sliku na kojoj se vide sačmarica i kanister, javlja Sky news. 'Ne znamo koliko je hitaca ispaljeno i je li osumnjičenikovo oružje bilo napunjeno, što je također dio istrage', istaknuo je šerif.

Foto: Ured šerifa Palm Beacha

Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi rekao je da je osumnjičenik iz Sjeverne Karoline. Obitelj ga je prije nekoliko dana prijavila kao nestalog. Prema Guglielmiju, istražitelji vjeruju da je napustio Sjevernu Karolinu i krenuo prema jugu, usput pokupivši sačmaricu. Kutija za pištolj pronađena je u njegovom vozilu. Osumnjičenik je prošao kroz sjeverna vrata Mar-a-Laga dok je drugo vozilo izlazilo.

Podsjećamo, incident se dogodio oko 01:30 po istočnoameričkom vremenu, javlja BBC. Iz Tajne službe navode da je muškarac uočen u blizini sjevernog ulaza s onim što je izgledalo kao sačmarica i kanister goriva. Agenti američke Tajne službe i zamjenik iz ureda šerifa okruga Palm Beach suočili su se s muškarcem, koji je bio u dvadesetim godinama, a tijekom tog susreta došlo je do pucnjave, priopćila je Tajna služba. Identitet muškarca zasad nije objavljen.

'Pripadnici osiguranja su, kada su krenuli provjeriti situaciju, zatekli bijelog 20-godišnjeg muškarca koji je nosio kanistar goriva i sačmaricu. Osiguranje mu je naredilo da ih ispusti. On je ispustio kanister, ali je sačmaricu podigao u položaj za pucanje. U tom su trenutku agenti otvorili vatru kako bi neutralizirali prijetnju', rekao je šerif okruga Palm Beach.

Glasnogovornik FBI-a Brett Skiles rekao je da je područje na kojem se dogodila pucnjava bilo pod zaštitom Tajne službe te da FBI prikuplja dokaze. Pozvao je sve koji žive u blizini da provjere svoje vanjske sigurnosne kamere zbog bilo kakvih neuobičajenih aktivnosti te da kontaktiraju ured šerifa West Palm Beacha ako primijete nešto sumnjivo.