FOTO Na popisu je i jedan hrvatski: Objavljena je lista najljepših hotela na svijetu
Prix Versailles objavio je svoju listu top deset najljepših hotela na svijetu za 2026. godinu. Na popisu se nalaze hoteli koji spajaju upečatljivu arhitekturu, dizajn interijera i snažnu povezanost s okruženjem. Među njima su hotel uklesan u planinu u Saudijskoj Arabiji, obnovljeni samostan s pogledom na ligursku obalu te odmaralište uz jezero na rubu jedne od posljednjih matrijarhalnih zajednica u Kini. U prestižnom drurštvu našao se i jedan hrvatski hotel, no krenimo redom. Na prvom je mjestuThe ArcadiaPlace u Yanyuanu.
Smješten u Hangzhouu, The Silk Lakehouse inspiriran je poviješću Puta svile i kineskom estetikom. Hotel se nalazi uz jezero te gostima pruža spoj luksuza, vode i zelenila. Poseban je po elegantnom interijeru i panoramskim pogledima na prirodu.
Sir Prague nalazi se u povijesnom središtu Praga i spaja moderni dizajn s klasičnom srednjoeuropskom arhitekturom. Hotel je uređen u sofisticiranom urbanom stilu s naglaskom na umjetnost i dizajn. Posebnost mu je spoj suvremenog luksuza i povijesnog šarma češke prijestolnice.
Chiemgauhof Lakeside Retreat (Übersee, Njemačka) našao se na četvrtom mjestu. Ovaj luksuzni retreat smješten je uz jezero Chiemsee u bavarskom gradu Überseeu. Hotel je okružen prirodom i osmišljen kao mjesto za odmor, wellness i bijeg od svakodnevice. Poseban je po minimalističkoj arhitekturi i spektakularnim pogledima na jezero i Alpe.
La Fondation se nalazi u Parizu i predstavlja spoj luksuznog hotela i kulturnog prostora. Dizajn hotela naglašava umjetnost, suvremenu arhitekturu i ekskluzivnu atmosferu francuske prijestolnice. Posebnost su mu elegantni interijeri i fokus na umjetnička iskustva gostiju.
Šesto mjesto zauzeo je Les Roches smješten u mediteranskom mjestu Le Lavandou na Azurnoj obali. Hotel je poznat po lokaciji tik uz more i opuštenom luksuzu inspiriranom francuskom rivijerom. Posebnost su panoramski pogledi na Mediteran i arhitektura koja maksimalno koristi prirodno okruženje.
The Telegraph Hotel nalazi se u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, u zgradi povijesnog značaja. Hotel spaja nasljeđe stare gradske arhitekture s modernim dizajnom i luksuzom. Posebnost mu je jedinstven spoj povijesti, kulture i suvremenog urbanog stila.
Villa Dubrovnik zauzela je osmo mjesto. Smještena je na litici iznad mora, nedaleko od dubrovačkih zidina. Hotel je poznat po privatnosti, luksuznim sobama i spektakularnom pogledu na Jadran i stari grad. Posebnost mu je ekskluzivna lokacija koja gostima pruža mir i jedan od najljepših pogleda u Hrvatskoj.
The Oberoi Rajgarh Palace nalazi se u indijskom gradu Khajurahu, poznatom po povijesnim hramovima pod zaštitom UNESCO-a. Smješten je u raskošnoj palači koja kombinira kraljevsku indijsku arhitekturu i luksuzni smještaj. Posebnost hotela je autentično iskustvo boravka u palači s bogatom kulturnom atmosferom.
Listu zatvara Orient Express La Minerva. Nalazi se u srcu Rima, nedaleko od Panteona. Hotel donosi glamur legendarnog Orient Express brenda kroz spoj povijesti, luksuza i talijanske elegancije. Posebnost su raskošni interijeri i atmosfera koja podsjeća na zlatno doba luksuznih putovanja.