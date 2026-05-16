BESTEŽINSKO STANJE

VIDEO Nevjerojatan prizor iz svemira: Pogledajte što se dogodilo pred očima astronauta

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.05.2026.
u 20:18

Na snimci se vidi kako kap vode u Orionovoj kapsuli oblikuje savršenu sferu dok slobodno lebdi kabinom

NASA je objavila zadivljujući video koji pokazuje ponašanje vode u uvjetima bestežinskog stanja tijekom misije Artemis II. Na snimci se vidi kako kap vode u Orionovoj kapsuli oblikuje savršenu sferu dok slobodno lebdi kabinom. Kanadski astronaut Jeremy Hansen, za kojeg je to bilo prvo putovanje u svemir, s čuđenjem je gledao kroz tu vodenu kuglu, koja je zbog refrakcije svjetlosti njegovu sliku okrenula naglavačke. Astronauti su kap vode uhvatili slamkom i zatim je ponovno pustili da lebdi u mikrogravitaciji. "Tijekom misije Artemis II astronauti su se malo zaigrali s vodom u bestežinskom stanju“, priopćila je NASA. Dodali su da su Hansenovi kolege iskoristili priliku kako bi ga naučili fiziku ponašanja vode u svemiru.

Snimk je brzo osvojila ljude na društvenim mrežama. Mnogi su komentirali kako ovakvi trenuci pokazuju “ljudsku stranu” svemirskih istraživanja. Jedan komentator je napisao: "Istraživanje nije samo tehnika, već i radoznalost i prilagođavanje potpuno novim okolinama". Drugi je dodao: "U svemiru ne može biti samo ozbiljno – mora biti i malo zabave".

