Teorijama zavjere osvojila Ameriku, tvrdi da je Charlija Kirka ubio Izrael

Za praćenje politike internet i tehnologija imaju bezbroj benefita, ali i mnoge mane. A možda nijedna osoba na svijetu danas ne utjelovljuje te mane u digitalnom okruženju kao što to radi američka konzervativna podcasterica Candace Owens, čiji je YouTube kanal eksplodirao po popularnosti, i samo nastavlja rasti. Njezin je utjecaj ogroman, dobro je zna i sami predsjednik Donald Trump, a njezina riječ danas ima ogromnu težinu u medijskom svijetu prije svega zato što joj je publika toliko velika. Gledaju je milijuni ljudi, vjeruju joj i slijede njezine ideje.

Pa, u čemu je problem? Owens je, naime, teoretičarka najglupljih i očito neistinitih zavjera na svijetu koje uopće nemaju uporište u stvarnosti. No, ova talentirana, sposobna, energična i poduzetna jutuberica svoje ideje prezentira na pitak i zabavan način pa zašto ljudi ne bi potrošili sat vremena na njezin YouTube video? Isto je tako spremna kršiti i tabue, zbog čega je slijedi publika koja upravo te zavjere i traži. Za nju i njezinu publiku "ništa nije onakvim kakvim se čini", a ako se neka njezina luda ideja doista pokaže ludom, ona će pronaći načina da to pretvori u svoju pobjedu: "Mi samo pitamo pitanja, a oni to ne žele. Zašto nas žele ušutkati?". U tom narativu prokazivanje laži postaje samo još jedan dokaz da je laž istinita, ili barem da je autor na dobrom tragu.

Owens nikada nije bila popularnija ili aktualnija nego što je danas. Otkako je u rujnu pomahnitali ubojica ubio poznatog konzervativnog aktivista i njezina prijatelja Charlieja Kirka, Owens je odbila povjerovati u službenu verziju događaja: da ga je ubio ljevičarski radikal Tyler Robinson, sam, upucavši ga s krova obližnje zgrade, zbog političkog motiva. Ne, to ne može biti istina, pita li se Owens, ali i sve nepovjerljivije američke desničare. Ili, barem, neke od njih. U naciji koja broji više od 340 milijuna ljudi, nekoliko postotaka konspirativnih velika su sila.

Ubrzo nakon što je Robinson ubio Kirka, Owens je na svojim podcastima krenula propitkivati službenu verziju događaja. Videi su joj u prvim danima nakon ubojstva imali konspirativne naslove: "Osumnjičenik za ubojstvo Charlieja Kirka optužen. No, nešto nije kako treba...", "Tko je naručio ubojstvo Charlieja Kirka?", "Lažu o Charlieju Kirku"... Insinuirala je da su u njegovo ubojstvo bili uključeni strani agenti, a u njezinim teorijama uvijek je u središtu zavjere Izrael, država prema kojoj ne skriva svoju antipatiju, zbog čega su je mnogi prozvali za antisemitizam. Njezine tvrdnje da "cionisti", a zapravo Židovi, kontroliraju izdavačke kuće, Ameriku, svijet... postale su dio njezina identiteta. Ljudi je ne gledaju unatoč tomu, već baš zbog toga. Nakon početka rata u Gazi 2023., SAD je stao s obje noge iza izraelske vlade, što su mnogi desničari, nekoć skloni Izraelu, vidjeli kao izdaju američkih interesa. Naročito među mladima, ubrzo su isplivale stare antisemitske teorije zavjere u kojima su Židovi krivi za gotovo sva zla. Owens je sama po sebi, sa svojim podcastom na YouTubeu, postala glavna širiteljica tih narativa.

Nakon što je atentator, Amerikanac koji nema nikakve veze s Izraelom, ubio Kirka, to Owens nije pokolebalo da Izrael imenuje kao glavnog osumnjičenika. Svaki njezin idući podcast bio je sve luđi, što traje već mjesecima, i nastavlja se u realnom vremenu. Upravo je u tomu poanta - vješto se koristi još jednim manevrom, svoje je epizode pretvorila u "true crime" emisiju u kojoj u jednoj epizodi otkrije dio šire zavjere, pa najavi gledateljima da će drugi dio otkriti u idućoj epizodi. Kao na Netflixu.

Tako primjerice postavlja pitanja o "egipatskim avionima" koji su navodno bili stacionirani u saveznoj državi Uti, u vrijeme kada je u njoj ubijen Kirk, i koji su po njoj na nekin način bili (ili nisu bili) povezani s atentatom.

- Znam zašto su ti avioni proizveli takvu paniku, to je zato što postoje uvjerljivi dokazi da su ti avioni letjeli u Izrael i iz njega. Sutra ću vam pokazati kako su ti avioni povezani s Izraelom, i da se to ne može poreći – rekla je na jednom podcastu.

Na naslovnice svjetskih medija Owens je došla zbog jedne druge teorije zavjere, iako jednako glupe. Owens već godinama naime tvrdi da je supruga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Brigitte Macron zapravo transrodna osoba, rođena kao muškarac. Na kraju su supružnici Macron tužili Owens, u ljeto 2025., na američkom sudu zbog klevete. No, Owens je naravno ostala kraj svojih tvrdnji, rekavši da francuski predsjednik i njegova supruga to rade u sklopu očajničke PR strategije. Utjecaj ove američke influencerice vidi se i u samoj Francuskoj. Početkom ove godine sud u Parizu osudio je desetero Franzuca za maltretiranje na internetu prve dame zbog toga što su dijelili i pisali upravo ovakve postove u kojima su Brigitte Macron lažno opisivali kao muškarca.

Fenomen Candace Owens najbolje je razumjeti u kontekstu tri moderna fenomena koji se međusobno prožimaju: fragmentacije medija u 21. stoljeću, općenite sklonosti Amerikanaca teorijama zavjere i nečime što se na engleskom opisuje kao "audience capture", čega bi grubi prijevod bio "zarobljenost publikom", a označava situaciju u kojoj je publika "zarobila" influencera koji joj povlađuje i namjerno ili slučajno mijenja svoje mišljenje kako bi išlo u korak s onima koji videe gledaju. U 21. stoljeću internetski politički mediji više ne mijenjaju ukuse svoje publike, već obratno, ona klikovima i komentarima ispod videa mijenja taj medij. Mala je cijena i mali problem promijeniti svoj stav kako bi se sviđao čim većem broju čitatelja, gledatelja i slušatelja što će ti podebljati bankovni račun.

Ona čak i priznaje da se vodi mišljenjem "naroda", što tvrdi Jeremy Boering, bivši šef velike konzervativne medijske tvrtke Daily Wire koji ju je svojedobno zaposlio, ali ju je poslije i smijenio, zbog njezina antisemitizma.

- Candace vodi projekt samoveličanja. Pitao sam je u dva različita navrata: "U što ti zapravo vjeruješ?". Oba puta mi je rekla: "Ja vjerujem u ono u što ljudi vjeruju. Ja sam glas naroda"... Candace u osnovi govori nešto dubokoumno: "Ja ću reći ono što će donijeti najveću nagradu". Ona možda ni ne zna da to govori, ali u osnovi artikulira zarobljenost publikom kao veliku vrijednost – rekao je Boering nedavno u britanskom podcastu Triggernometry.

Iako još mlada, 36-godišnja Owens već je desetak godina utjecajna influencerica i podcasterica. Kao Afroamerikanka dugo je bila prisutna u medijima kao velika kritičarka pokreta Životi crnaca vrijede (BLM), i zagovarala je Blexit, poticanje crnaca da prestanu glasati za Demokratsku stranku, i da prijeđu na republikansku stranu. Nakon što je kratko radila u novinarstvu, uspon na internetu započela je 2017. na YouTubeu, kritizirajući demokrate, BLM i feminizam, a podržavajući Trumpa. Negdje u to vrijeme zaposlila ju je konzervativna politička organizacija Turning Point USA koju je osnovao upravo Charlie Kirk, i njihovo prijateljstvo seže u te godine. Još 2018. Trump ju je na društvenim mrežama pohvalio i predstavio kao dio rastuće skupine "vrlo pametnih mislilaca". No, kako joj je u to vrijeme rasla vidljivost, tako je sve jasnije počela iskakati i kontroverzna strana njezine persone. U prosincu 2018. rekla je tijekom jednog eventa u Londonu da bi bilo u redu da je nacistički diktator Adolf Hitler htio "učiniti Njemačku velikom", no da je glavni problem bio što je "imao snove o područjima izvan Njemačke". Mnogi su to protumačili kao njezinu poruku da je jedino pogrešno u njegovoj politici bilo to što je smjerao osvajati teritorije drugih zemalja. Tada se žalila da su njezine riječi istrgnuli izvan konteksta, ali morala je 2019. dati ostavku u Turning Point USA.

Godinu kasnije zaposlili su je u medijskoj tvrtci Daily Wire Jeremy Boering i Ben Shapiro, inače uvjereni podržavatelji Izraela. Njihovo je partnerstvo dobro funkcioniralo dok je Owens kritizirala BLM pokret i druge teme vezane za SAD, ali kada je izbio rat u Gazi 2023., Owens je postajala otvoreno neprijateljska prema Izraelu te je branila palestinsko stanovništvo, što su u Daily Wireu protumačili kao podršku Hamasu, a njezine teorije kao antisemitizam, i na kraju su se razišli. Ponovno se našla kao samostalni borac na YouTubeu, sa sve većim profilom i nastavila s kritikama Izraela, ali i teorijama zavjere koje su sve redom uvijek završavale na Izraelu. No, nakon što je ubijen Kirk, krenula je njezin novi uzlet u kojem ona "samo postavlja pitanja", a publika želi još i još.

- Owens više zapravo ni nije politička persona. Njezin je šou poput celebrityja, true crime žanra, drame i sapunice – rekao je Washington Postu jutuber Tim Pool.