AMERIČKI POZIV NA MIR

Tump nije zaboravio susjedstvo. Pogledajte ovaj trenutak: Kosovo, Srbija, dignite se! Hvala vam puno! Cijenimo to!

VL
Autor
Večernji.hr
20.02.2026.
u 10:37

Trump je o Kosovu i Srbiji govorio i prije mjesec dana, tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, prigodom potpisivanja povelje Odbora za mir. Tada je govorio o svim ratovima koje je, kako je naveo, okončao, pritom spominjući i Srbiju i Kosovo.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump održao je prvi sastanak Odbora za mir. Nabrojivši sukobe koje je riješio u posljednjem razdoblju, Trump je ponovno spomenuo Kosovo i Srbiju, naglasivši da bi dvije države trebale nastaviti rješavati svoje probleme, a ako ne mogu, neka njega pozovu.

„Jedan primjer je Kosovo i Srbija”, izjavio je Trump, pozvavši lidere da ustanu, iako Srbija nije prisustvovala sjednici Odbora za mir, dok je predsjednica privremenih institucija u Prištini, Vjosa Osmani, ustala sa svog mjesta kada ju je Trump pozvao, gotovo kao u školi.

„Kosovo, Srbija. Ja sam to napravio. Možete li ustati, ako ste ovdje? Samo ustanite na trenutak. Kosovo, Srbija, ustanite! Hvala vam puno! Cijenimo to! Odlično, i slažete se. A kad se ne slažete, nazovite me i riješit ćemo to, zar ne? Riješit ćemo”, rekao je danas američki predsjednik Donald Trump na prvom sastanku Odbora za mir, piše Blic.rs.

Podsjetimo, Trump je o Kosovu i Srbiji govorio i prije mjesec dana, tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, prigodom potpisivanja povelje Odbora za mir. Tada je govorio o svim ratovima koje je, kako je naveo, okončao, pritom spominjući i Srbiju i Kosovo.

„Kao što znate, okončao sam osam ratova: Armenija i Azerbajdžan, Kambodža i Tajland, Srbija i Kosovo, Izrael i Iran, Izrael i Hamas u Gazi, Indija i Pakistan, Kongo i Ruanda, Egipat i Etiopija”, izjavio je Trump. Više o prvom sastanku Odbora za mir pročitajte OVDJE.

Avatar moreplovac
moreplovac
10:44 20.02.2026.

On rješava i ratove, kojih nema. Do sada neviđeno.

Avatar Bolsonaro
Bolsonaro
10:46 20.02.2026.

Dajte više ovom čovjeku Nobelovu nagradu za mir. Velikan, čovjekoljub, mirotvorac. „Blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božjim zvati.“

VI
virinvanizaćoška
11:06 20.02.2026.

Smiješni starac i smiješne državice🤣

