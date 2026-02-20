Tump nije zaboravio susjedstvo. Pogledajte ovaj trenutak: Kosovo, Srbija, dignite se! Hvala vam puno! Cijenimo to!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump održao je prvi sastanak Odbora za mir. Nabrojivši sukobe koje je riješio u posljednjem razdoblju, Trump je ponovno spomenuo Kosovo i Srbiju, naglasivši da bi dvije države trebale nastaviti rješavati svoje probleme, a ako ne mogu, neka njega pozovu.

„Jedan primjer je Kosovo i Srbija”, izjavio je Trump, pozvavši lidere da ustanu, iako Srbija nije prisustvovala sjednici Odbora za mir, dok je predsjednica privremenih institucija u Prištini, Vjosa Osmani, ustala sa svog mjesta kada ju je Trump pozvao, gotovo kao u školi.

„Kosovo, Srbija. Ja sam to napravio. Možete li ustati, ako ste ovdje? Samo ustanite na trenutak. Kosovo, Srbija, ustanite! Hvala vam puno! Cijenimo to! Odlično, i slažete se. A kad se ne slažete, nazovite me i riješit ćemo to, zar ne? Riješit ćemo”, rekao je danas američki predsjednik Donald Trump na prvom sastanku Odbora za mir, piše Blic.rs.

President Trump, addressing Kosovo and Serbia at the Board of Peace, told them: ‘When you don’t get along with each other, just call me.



Podsjetimo, Trump je o Kosovu i Srbiji govorio i prije mjesec dana, tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, prigodom potpisivanja povelje Odbora za mir. Tada je govorio o svim ratovima koje je, kako je naveo, okončao, pritom spominjući i Srbiju i Kosovo.

„Kao što znate, okončao sam osam ratova: Armenija i Azerbajdžan, Kambodža i Tajland, Srbija i Kosovo, Izrael i Iran, Izrael i Hamas u Gazi, Indija i Pakistan, Kongo i Ruanda, Egipat i Etiopija”, izjavio je Trump. Više o prvom sastanku Odbora za mir pročitajte OVDJE.