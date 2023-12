Prognoza za prosinac: Nastavit će se razmjerno hladnim vremenom, a onda...

"Što se Hrvatske tiče, prema trenutačno dostupnim prognostičkim izračunima vrlo je velika vjerojatnost relativno blage zime uz dosta oborine - većinom kiše. I prosinac i siječanj i veljača trebali bi biti topliji od prosjeka iz razdoblja 1991.-2020., odnosno zima bi u cjelini mogla biti slična kao prošlih nekoliko zima", u detaljnoj dugoročnoj prognozi za zimu najavio je Krunoslav Mikec, dipl. ing., voditelj Službe za vremensku analizu, verifikaciju i prognostičke sustave DHMZ-a, piše HRT.

Navodno bi česte trebale biti ciklone, i to posebno one sredozemne koje donose vlage i oborine, ali ne i jača zahladnjenja. Uz južinu bit će i relativno visoke vrijednosti temperature zraka, kao što je to bio slučaj u drugom dijelu jeseni. Posebno se to odnosi na noćne i jutarnje, odnosno najniže dnevne vrijednosti temperature, koje će vjerojatno zamjetnije odstupati od prosječnih vrijednosti za zimske mjesece. HRT dalje piše kako će prosinac početi južinom i iznadprosječnom toplinom, a nastavit će se razmjerno hladnim vremenom. U višim područjima će uglavnom padati snijeg. U drugom dijelu mjeseca vjerojatno toplije, uz prevladavajuću južinu te i dalje s relativno čestom kišom jer bi nam s jugozapada mogao pritjecati topao i vlažan zrak. Veće razlike ne bi trebalo biti ni u siječnju, ali u jednom dijelu mjeseca povećana je vjerojatnost hladnijeg razdoblja sa snijegom u unutrašnjosti.

"Niti veljača prema prognostičkim izračunima ne donosi dugotrajniju stabilizaciju atmosferskih prilika. Dapače, izgledniji je nastavak promjenjivog i razmjerno toplog vremena s povremenom oborinom, koja uz hladnije prodore može biti i snijeg, no u većem dijelu Hrvatske uglavnom bi padala kiša. Zanimljivo je primijetiti kako prognostički izračuni daju umjerenu vjerojatnost da veljača u prosjeku bude hladnija od siječnja, koji je na kopnu inače najhladniji mjesec u godini", prenose na HRT-u prognozu Krunoslava Mikeca uz ogradu kako je za preciznije prognoze bolje pratiti one svakodnevne.

