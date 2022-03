Problemi u Černobilu? Izgubljen kontakt sa sustavima za kontrolu. Rusi pozvani da rotiraju osoblje

Sustavi koji prate nuklearni materijal u skladištima radioaktivnog otpada u nuklearnoj elektrani u Černobilu, koju su prošli mjesec zauzele ruske snage, prestali su slati podatke Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), objavila je u utorak ta UN-ova agencija.

"Glavni direktor .... rekao je da je izgubljen daljinski prijenos podataka iz sustava za praćenje sigurnosti u Černobilu NPP", priopćila je IAEA. IAEA među ostalim prati sigurnost nuklearnog materijala.

#Ukraine has told IAEA it's becoming increasingly urgent and important — for the safe management of the #Chornobyl nuclear power plant — to rotate the ≈210 personnel and guards that have been working at the site for almost two weeks. https://t.co/oRLAjY5RXd pic.twitter.com/8neWHC8Lqz