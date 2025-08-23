Brutalna tučnjava u centru Zagreba: Maskirani napadači upali u kafić pa napali goste. 'Neki su imali i palice'

U petak navečer u Tkalčićevoj ulici izbio je sukob u jednom od kafića. Naime, prema svjedocima s mjesta događaja, desetak maskiranih muškaraca upalo je na terasu i napalo goste, piše 24sata.

– Sjedili smo na metar od toga stola. Došlo je njih 10-ak sigurno. Bili su u maskama te ozbiljno pripremljeni na tučnjavu. Samo su uletjeli u kafić i direktno za taj stol i krenuli udarati. Nastao je ogroman kaos. Imali su i neke palice. Sve se odvijalo tako brzo da nismo mogli niti sve jasno vidjeti. Sve je trajalo jako kratko te su se dali u bijeg, a njih ostavili krvave. Niti napadnuti nisu ništa rekli, opisao je svjedok za 24sata.

Dodao je kako su konobari i gosti pokušali priskočiti u pomoć napadnutima, a zagrebačka policija je u subotu ujutro potvrdila događaj.

– Jučer, 22. kolovoza, oko 22.20 sati u Tkalčićevoj ulici, nekoliko nepoznatih počinitelja tupim predmetom i fizički je napalo dvojicu muškaraca (29 i 30 godina). Liječnička pomoć pružena im je u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je 30-godišnjak lakše, a 29-godišnjak teže ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, stoji u policijskom priopćenju.