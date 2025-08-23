Naši Portali
MEĐU PUTNICIMA BILO I DJECE

Užas u SAD-u: Autobus s turistima završio u jarku, više poginulih i deseci ozlijeđenih

VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
23.08.2025.
u 07:28

"Vjerujemo da je vozač nečim bio smeten, izgubio je kontrolu i pretjerano reagirao prije nego što je završio u jarku", rekao je dužnosnik njujorške državne policije Andre Ray.

Petero putnika je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u petak prevrtanju autobusa s turistima na autocesti u sjevernom dijelu države New York. Autobus je prevozio s pedesetak turista u povratku s Niagarinih slapova, većinom indijskog, filipinskog ili kineskog podrijetla, priopćila je državna policija. Među njima je bilo i djece. 

Nesreća se dogodila u blizini Buffala, nedaleko od kanadske granice. "Vjerujemo da je vozač nečim bio smeten, izgubio je kontrolu i pretjerano reagirao prije nego što je završio u jarku", rekao je dužnosnik njujorške državne policije Andre Ray, isključujući mehanički kvar ili vožnju pod utjecajem droga.

Vozač nije ozlijeđen u nesreći. U mjesnu bolnicu prevezen je 21 putnik, ali nitko nije u životno ugrožen. Prema NBC-ju, među poginulima nije bilo djece. Snimke s mjesta nesreće pokazuju autobus koji leži na boku uz cestu, teško oštećen.
