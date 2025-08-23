Naši Portali
BORBA PROTIV KRIMINALA

Trump: Chicago i New York bit će sljedeći gradovi koje ćemo 'učiniti sigurnima'

Reuters
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
23.08.2025.
u 01:00

Neimenovani dužnosnik Pentagona rekao je u petak da će pripadnici Nacionalne garde u Washingtonu "uskoro" nositi oružje.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će veliki demokratski gradovi Chicago i New York biti "idući" koje će u svoje ruke preuzeti savezne snage reda, službeno u cilju borbe protiv kriminala. Trump je iz Ovalnog ureda poručio da će njegova vlada "učiniti američke gradove jako, jako sigurnima", čime je dao naslutiti da će Nacionalna garda biti raspoređena u velegradovima kojima upravljaju demokrati.

"Chicago, to je kaos (...) pa će vjerojatno biti idući", rekao je, dodajući da će savezne snage reda "pomoći i New Yorku", najvećem gradu u SAD-u. Trump, izabran na programu borbe protiv imigracije i kriminala, stavio je 11. kolovoza održavanje reda u Washingtonu pod okrilje svoje administracije i rasporedio Nacionalnu gardu. Objasnio je da su Washington, koji ima jedinstven status u zemlji, "preplavile nasilne bande" i da ga želi "očistiti".

Neimenovani dužnosnik Pentagona rekao je u petak da će pripadnici Nacionalne garde u Washingtonu "uskoro" nositi oružje. Trump je ranije rasporedio Nacionalnu gardu i marince u Los Angelesu za vrijeme velikih prosvjeda protiv protuimigrantske politike republikanske vlade, usprkos protivljenju demokratskog guvernera Kalifornije Gavina Newsoma.

