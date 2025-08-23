Naši Portali
RIJETKA VRSTA

Turisti u panici zbog sićušnog stvorenja: Stručnjaci zatvorili plaže. 'Ne dirajte ga ni rukavicama'

Foto: Unsplash
1/2
VL
Autor
Korina Baretić
23.08.2025.
u 09:37

Popularne plaže u španjolskom turističkom odredištu Guardamar del Segura privremeno su zatvorene nakon što su u moru uočena dva primjerka rijetkog i iznimno otrovnog morskog puža.

Početkom tjedna, idiličan odmor na španjolskoj obali pretvorio se u izvanrednu situaciju kada su vlasti u Guardamar del Seguri, na jugoistoku zemlje, bile prisiljene zatvoriti sve općinske plaže. Odluka je uslijedila nakon što je jedan kupač uočio i prijavio dva primjerka morskog stvorenja poznatog kao "plavi zmaj" (Glaucus atlanticus). Zbog potencijalne opasnosti za građane, podignuta je crvena zastava, a zabrana kupanja ostala je na snazi sve do četvrtka, uz neprestani poziv na oprez. Slični incidenti zabilježeni su i na plaži Santa Barbara u La Línea de la Concepción te na otoku Lanzarote.

Iako naizgled bezopasan zbog svoje veličine od svega tri do četiri centimetra, plavi zmaj jedno je od najfascinantnijih, ali i najopasnijih stvorenja koja se mogu susresti, prenosi CNN. Njegov nadimak potječe od spektakularnog izgleda koji podsjeća na mitsko biće, no njegova opasnost leži u prehrani. Hrani se otrovnim životinjama, ponajprije portugalskom galijom, čiji otrov ne samo da probavlja, već ga reciklira i koncentrira u vlastitom tijelu. Zbog toga, kontakt s plavim zmajem može uzrokovati iznimno bolne opekline na koži, praćene mučninom, povraćanjem i jakim bolovima.

Lokalne vlasti reagirale su promptno. Gradonačelnik Guardamara del Segure, José Luis Sáez, uputio je apel javnosti da se stvorenju nipošto ne približavaju niti ga pokušavaju dodirnuti, čak ni s rukavicama. "U slučaju da primijetite jedno od ovih stvorenja, odmah obavijestite nadležne službe", poručio je. U slučaju uboda, savjet je jasan: zahvaćeno područje treba odmah isprati slanom morskom vodom i bez odgode potražiti liječničku pomoć. Policija je putem društvenih mreža također upozorila kupače da budu iznimno oprezni.

Pojava plavih zmajeva iznenadila je i stručnjake i lokalno stanovništvo, budući da se radi o vrsti koja vrlo rijetko obitava u Sredozemnom moru. Njihovo prirodno stanište su umjerene i tropske vode Atlantskog, Tihog i Indijskog oceana, gdje ih oceanske struje i vjetar nose po površini. Njihovo prisustvo na popularnim turističkim destinacijama poput Alicantea postavlja pitanje o utjecaju klimatskih promjena na širenje morskih vrsta u nova područja, što predstavlja novi izazov za sigurnost kupača.

Ovo je danas objavljeno prvi put u povijesti na Bliskom istoku, Izrael burno reagirao
Ključne riječi
more puž otrov Španjolska

