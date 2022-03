Jake eksplozije u Odesi; Pentagon tvrdi: Putin poslao cjelokupan kontigent od više od 150.000 vojnika

Stotine tisuća ljudi u Ukrajini nemaju pristup pomoći za spašavanje života jer su ruske vojne snage potpuno okupirale gradove na jugu i istoku zemlje.

Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na nove međunarodne sankcije, dok je Putin u najnovijoj poruci priopćio da u Ukrajinu neće slati ročnike te pričuvnike. U utorak od 10 sati po moskovskom vremenu trebao bi stupiti na snagu prekid vatre u Kijevu, Sumi, Harkivu, Černjihivu te Mariupolju, što je potvrdila i Rusija.

TIJEK DOGAĐAJA IZ MINUTE U MINUTU

02:21 Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz u utorak će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jingpingom, javlja BBC.

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell u ponedjeljak je po drugi puta od početka invazije razgovarao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem. Iako je Kina službeno izrazila žaljenje zbog napada u Ukrajini, zasad službeno nije nametnula nikakve sankcije Rusiji.

01:49 Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će dodijeliti najviše državne počasti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom za njegovu hrabrost i hrabrost u suočavanju s invazijom Rusije.

Zeman je na zakašnjeloj ceremoniji dodjele državnih nagrada - koja je u protekle dvije godine prekinuta pandemijom COVID-a - iskazao potporu Ukrajini i njezinom narodu dok je "bjesnio rat", nazvavši ga ratom izazvanim ruskom agresijom. Rekao je da je jedan saborski zastupnik predložio da se Zelenskom dodijele najviša češka priznanja.

"I odlučio sam udovoljiti ovom prijedlogu", rekao je Zeman. "To je zato što je ukrajinski predsjednik pokazao hrabrost, a iako su mu Sjedinjene Države ponudile evakuaciju, ostao je u glavnom gradu svoje zemlje, odakle vodi njezinu obranu."

Češka novinska agencija ČTK citirala je Zemanova glasnogovornika koji je rekao da bi Zelenskiju počasti mogle biti dodijeljene krajem listopada, kada se obično održava ceremonija dodjele.

01:38 Predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je dokument kojim će povući ukrajinske mirovne trupe iz UN-a, objavio je Kyiv Independent.

Dekretom je utvrđeno kako svi se vojnici te vojna oprema dodijeljeni UN-ovim mirovnim operacijama moraju vratiti kako bi branili Ukrajinu.

01:31 Centar koji se bavi nuklearnim istraživanjima u Harkivu navodno je oštećen granatiranjem, priopćila je Agencija za atomsku energiju.

#Ukraine informed the IAEA that a new nuclear research facility producing radioisotopes for medical and industrial applications had been damaged by shelling in #Kharkiv on Sunday. The incident did not cause any increase in radiation levels at the site. https://t.co/7eMUuzI7ix pic.twitter.com/cAbPNhp6VT