Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
'GOSTIJU IMA, ALI NE TROŠE'

Ugostitelji priznali najlošiju stranu sezone: 'Da znate što Nijemci prvo pitaju'

Dubrovnik ljeti, tisuće posjetitelja, ali i bogata ponuda za svakoga
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 11:53

Vlasnici i konobari ističu da su cijene hrane uglavnom ostale iste, ali gosti manje naručuju. Dio njih kaže da je nestalo mlađe publike koja je nekad punila terase prije noćnih izlazaka.

Makarska je ove godine ostvarila milijunto noćenje i bilježi odličnu popunjenost smještaja, no ugostitelji kažu da se potrošnja gostiju značajno smanjila. Prema njihovim riječima, prihodi su slabiji i do 20 posto u odnosu na prošlu sezonu, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, ugostitelji navode da cijene nisu znatno povećavali, tek simbolično, no inflacija i slabija kupovna moć turista osjete se u svakodnevnom radu. Gosti češće kuhaju u apartmanima i kupuju u trgovačkim lancima, dok restorani rade manje nego lani. Kuhinje zatvaraju ranije, a večere koje su nekad trajale do ponoći sada završavaju već oko 22 sata. - Istina, ova sezona je za 20 posto lošija nego prošla, a cijene smo povećavali tek 1. kolovoza i to kavu za 50 centi ili hranu za jedan euro. Špica nam je ovog ljeta trajala samo dva dana, a gostiju nema toliko puno što dokazuju večernji sati.  Evo, prođite Makarskom u 23 sata ili ponoć, naći ćete svugdje tri do četiri prazna parkirna mjesta - kazao je jedan od ugostitelja za Slobodnu Dalmaciju.

Vlasnici i konobari ističu da su cijene hrane uglavnom ostale iste, ali gosti manje naručuju. Dio njih kaže da je nestalo mlađe publike koja je nekad punila terase prije noćnih izlazaka. - Nekadašnji gosti su očito izabrali druge povoljnije destinacije. Evo, imao sam gosta iz Njemačke koji nam je u apartmane dolazio prije pet godina i htio je doći i sada, ali je otkazao kada sam ga upoznao s cijenama kojima se šokirao. Osim toga, i njemački gosti su izgubili izvrsnu kupovnu moć jer i kod njih nije bajno zbog recesije - objašnjava drugi ugostitelj. 

Nijemci koji su iznajmili smještaj rekli su da ne mogu doći na večeru u restoran svaku večer, već kuhaju u apartmanu i svi pitaju lokacije Lidla i Kauflanda - dodao je.

Ove sezone se turisti najviše žale na skupe usluge na plažama, poput ležaljki i hrane, ali smatra se da su za to zaslužni strani vlasnici hotela i sezonskih objekata, a ne domaći ugostitelji. - Jednostavno, koliko se trudiš, toliko i dobiješ, ali radim po cijele dane bez odmora. Dnevno odvozim jednu do dvije ture od Makarske i Podgore do Biokova i natrag, a gosti mi se kroz razgovor žale da su cijene na plažama jako visoke, od ležaljki i sladoleda do hrane i piće. Ali cijene nisu povećavali domaći ugostitelji, već stranci - objašnjava jedan od ugostitelja za Slobodnu Dalmaciju.

Barban slavi tradiciju: Svečano otvoreno jubilarno 50. izdanje Trke na prstenac

Ključne riječi
turisti cijene turizam

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar NasaPosla
NasaPosla
12:00 23.08.2025.

Za nekih 15-20 godina sve nacionalizirajmo, pa opet za 50-ak privatizirajmo i tako u krug.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još