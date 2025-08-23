Ugostitelji priznali najlošiju stranu sezone: 'Da znate što Nijemci prvo pitaju'

Makarska je ove godine ostvarila milijunto noćenje i bilježi odličnu popunjenost smještaja, no ugostitelji kažu da se potrošnja gostiju značajno smanjila. Prema njihovim riječima, prihodi su slabiji i do 20 posto u odnosu na prošlu sezonu, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, ugostitelji navode da cijene nisu znatno povećavali, tek simbolično, no inflacija i slabija kupovna moć turista osjete se u svakodnevnom radu. Gosti češće kuhaju u apartmanima i kupuju u trgovačkim lancima, dok restorani rade manje nego lani. Kuhinje zatvaraju ranije, a večere koje su nekad trajale do ponoći sada završavaju već oko 22 sata. - Istina, ova sezona je za 20 posto lošija nego prošla, a cijene smo povećavali tek 1. kolovoza i to kavu za 50 centi ili hranu za jedan euro. Špica nam je ovog ljeta trajala samo dva dana, a gostiju nema toliko puno što dokazuju večernji sati. Evo, prođite Makarskom u 23 sata ili ponoć, naći ćete svugdje tri do četiri prazna parkirna mjesta - kazao je jedan od ugostitelja za Slobodnu Dalmaciju.

Vlasnici i konobari ističu da su cijene hrane uglavnom ostale iste, ali gosti manje naručuju. Dio njih kaže da je nestalo mlađe publike koja je nekad punila terase prije noćnih izlazaka. - Nekadašnji gosti su očito izabrali druge povoljnije destinacije. Evo, imao sam gosta iz Njemačke koji nam je u apartmane dolazio prije pet godina i htio je doći i sada, ali je otkazao kada sam ga upoznao s cijenama kojima se šokirao. Osim toga, i njemački gosti su izgubili izvrsnu kupovnu moć jer i kod njih nije bajno zbog recesije - objašnjava drugi ugostitelj.

Nijemci koji su iznajmili smještaj rekli su da ne mogu doći na večeru u restoran svaku večer, već kuhaju u apartmanu i svi pitaju lokacije Lidla i Kauflanda - dodao je.

Ove sezone se turisti najviše žale na skupe usluge na plažama, poput ležaljki i hrane, ali smatra se da su za to zaslužni strani vlasnici hotela i sezonskih objekata, a ne domaći ugostitelji. - Jednostavno, koliko se trudiš, toliko i dobiješ, ali radim po cijele dane bez odmora. Dnevno odvozim jednu do dvije ture od Makarske i Podgore do Biokova i natrag, a gosti mi se kroz razgovor žale da su cijene na plažama jako visoke, od ležaljki i sladoleda do hrane i piće. Ali cijene nisu povećavali domaći ugostitelji, već stranci - objašnjava jedan od ugostitelja za Slobodnu Dalmaciju.