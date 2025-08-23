Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
MJERE NAIŠLE NA OTPOR

Nizozemski šef diplomacije podnio ostavku zbog neslaganja oko sankcija Izraelu

Chinese Foreign Minister Wang Yi meets Dutch Foreign Minister Caspar Veldkamp at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
23.08.2025.
u 02:00

Nizozemska je bila među 21 zemljom koje su u četvrtak potpisale zajedničku izjavu u kojoj se izraelsko odobrenje velikog projekta naselja na Zapadnoj obali naziva "neprihvatljivim i suprotnim međunarodnom pravu".

Nizozemski šef diplomacije Caspar Veldkamp u petak je podnio ostavku nakon neuspješne rasprave o mogućim sankcijama protiv Izraela na sjednici vlade, objavila je novinska agencija ANP. "Vidim da nisam u poziciji poduzeti bilo kakve značajne dodatne korake kako bih izvršio pritisak na Izrael”, rekao je.

Veldkamp je u četvrtak rekao da želi poduzeti dodatne mjere protiv Izraela, nakon što je u srpnju proglasio krajnje desničarske izraelske ministre Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha "personama non grata". Nizozemski ministar naznačio je da su mjere koje je predložio "ozbiljno raspravljane", ali su naišle na otpor na nekoliko sjednica kabineta.

Nizozemska je bila među 21 zemljom koje su u četvrtak potpisale zajedničku izjavu u kojoj se izraelsko odobrenje velikog projekta naselja na Zapadnoj obali naziva "neprihvatljivim i suprotnim međunarodnom pravu".

Ključne riječi
Izrael Nizozemska Caspar Veldkamp

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još