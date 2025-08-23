Procjene od sredine svibnja bile su točne. Za dio pojasa Gaze – posebno grad Gazu – i službeno je oglašena faza 5 - katastrofa/glad, najviši alarm Integrirane klasifikacije faza nesigurnosti hrane (IPC), globalnog sustava koji služi za standardizirano procjenjivanje ozbiljnosti nesigurnosti hrane i pothranjenosti. Oni su još prije dva i pol mjeseca rekli da se situacija u tom području kreće prema katastrofi i da će do nje doći do rujna. Dok je grad Gaza u fazi 5, u nju će uskoro ući i područje oko Deir al-Balaha i Khana.



Njihove podatke teško je politizirati. U izradi indeksa djeluje niz organizacija: glavni koordinator na globalnoj razini je FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a), Svjetski program za hranu (WFP) prikuplja i analizira podatke o dostupnosti hrane, tržištima i logistici, UNICEF donosi podatke i stručnost vezane uz prehranu i zdravlje djece te trudnica i dojilja, FEWS NET (Famine Early Warning Systems Network) radi prognoze i analize ranog upozoravanja, posebno u Africi i Aziji, humanitarne organizacije poput Save the Children, Oxfam, CARE – osiguravaju terenske podatke iz pogođenih područja, dok nacionalne vlade – statistički uredi, ministarstva poljoprivrede i zdravstva pružaju službene nacionalne podatke i sudjeluju u validaciji nalaza.