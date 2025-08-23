Putin: Dolaskom predsjednika Trumpa, konačno se pojavilo svjetlo na kraju tunela

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da postoji "svjetlo na kraju tunela" u rusko-američkim odnosima. Ruski predsjednik koji je odgovarao na pitanja tijekom posjeta centru za nuklearna istraživanja rekao je da je siguran da će kvalitete američkog predsjednika Donalda Trumpa kao lidera pomoći u obnovi veza.

"Dolaskom predsjednika Trumpa, mislim da se konačno pojavilo svjetlo na kraju tunela. A sada smo imali vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci", rekao je Putin, referirajući se na prošlotjedni samit.

"Sljedeći koraci sada ovise o vodstvu Sjedinjenih Država, ali uvjeren sam da su liderske kvalitete sadašnjeg predsjednika, predsjednika Trumpa, dobro jamstvo da će se odnosi obnoviti“, naglasio je.