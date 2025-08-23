Naši Portali
RUSKO-AMERIČKI ODNOSI

Putin: Dolaskom predsjednika Trumpa, konačno se pojavilo svjetlo na kraju tunela

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
23.08.2025.
u 03:00

"Uvjeren sam da su liderske kvalitete sadašnjeg predsjednika, predsjednika Trumpa, dobro jamstvo da će se odnosi obnoviti“, naglasio je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da postoji "svjetlo na kraju tunela" u rusko-američkim odnosima. Ruski predsjednik koji je odgovarao na pitanja tijekom posjeta centru za nuklearna istraživanja rekao je da je siguran da će kvalitete američkog predsjednika Donalda Trumpa kao lidera pomoći u obnovi veza.

"Dolaskom predsjednika Trumpa, mislim da se konačno pojavilo svjetlo na kraju tunela. A sada smo imali vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci", rekao je Putin, referirajući se na prošlotjedni samit.

"Sljedeći koraci sada ovise o vodstvu Sjedinjenih Država, ali uvjeren sam da su liderske kvalitete sadašnjeg predsjednika, predsjednika Trumpa, dobro jamstvo da će se odnosi obnoviti“, naglasio je.

