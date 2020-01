Prizori koji slamaju srce: Fotografije pokazuju Australiju prije požara i sada

Prizori iz Australije svakog su dana sve gori. Fotografije koje se jedino mogu opisati kao apokalipsa obilaze svijet, a plamen je pred sobom nemilice progutao milijune života koala, klokana i ostalih životinja.

Šteta se još uvijek zbraja, a ni ne nazire joj se kraj. Bored Panda odabrao je potresne fotografije koje su stanovnici Australije objavili na društvenim mrežama kako bi pokazali svijetu s čime se bori njihova zemlja.

Ovako je izgledala plaža u Tathri, a sada je prekrivena pepelom i obavijena gustim dimom.

Ljudi ignoriraju upozorenja vlasti kako bi spasili nemoćne životinje.

Ovako izgleda šuma nakon požara u Sarsfieldu.

Imanja mnogih obitelji izgledaju kao prizori iz Mad Maxa.

Ending the year with a vision of Climate Armageddon in Australia. Temperatures so high that roads are melting, and bushfires so severe that the sky turns blood red.



The scenic town of #Mallacoota before and after the #AustraliaFires: pic.twitter.com/WVpq2fH5Ei