Slavonskom Brodu studentski dom za 15 milijuna €

Slavonski Brod uskoro bi mogao postati znatno privlačnije studentsko središte. Na najmlađem hrvatskom sveučilištu započela je gradnja dugoočekivanog studentskog doma, projekta vrijednog gotovo 15 milijuna eura, kojim se rješava jedan od najvećih izazova visokog obrazovanja u gradu – kronični nedostatak adekvatnog smještaja za studente.

Projekt gradnje studentskog doma u Slavonskom Brodu dio je novog investicijskog ciklusa vezanog za studentski smještaj u Hrvatskoj, vrijednog više od 100 milijuna eura, u sklopu kojega se diljem zemlje grade novi domovi i proširuju postojeći kapaciteti. Slavonskobrodski dom jedan je od najvažnijih zahvata u tom ciklusu, kako za samo sveučilište, tako i za grad i širu regiju.

Prijavitelj projekta je Sveučilište u Slavonskom Brodu, dok je partner Studentski centar, a projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14,371.550,59 eura, od čega je 8,475.000 eura osigurano iz europskih izvora. Provedba projekta planirana je u razdoblju od 30 mjeseci, od 1. veljače 2026. do 1. kolovoza 2028.

Novi studentski dom imat će kapacitet od 183 ležaja i bit će u potpunosti opremljen prema suvremenim standardima stanovanja. Studentima će osigurati kvalitetan, siguran i financijski pristupačan smještaj, čime se izravno smanjuju troškovi studiranja i uklanjaju financijske barijere koje su godinama otežavale pristup visokom obrazovanju, osobito studentima slabijeg socioekonomskog statusa i onima koji dolaze iz udaljenijih krajeva Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine.

Na brodskom sveučilištu ističu kako je upravo nedostatak smještajnih kapaciteta bio jedna od ključnih prepreka daljnjem razvoju. Danas ondje studira više od 1800 studenata, a institucija sudjeluje u brojnim međunarodnim projektima. Kvalitetan i dostupan smještaj sve je važniji faktor pri odabiru mjesta studiranja, posebno u konkurenciji većih sveučilišnih središta.

Rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Ivan Samardžić već je upozoravao kako sveučilište trenutačno raspolaže sa stotinjak ležajeva, ali u neadekvatnim uvjetima. – Gradnja novog studentskog doma naš je projekt broj jedan. To je rezultat predanog timskog rada i uvjeren sam da ćemo zajedničkim snagama uspješno realizirati ovaj projekt. Kada objekt bude završen, studenti izvan Slavonskog Broda imat će puno više razloga upisati naše studije – poručio je rektor.

Osim izravne koristi za studente i sveučilište, projekt ima i širi društveni značaj. Očekuje se da će pridonijeti razvoju lokalne zajednice, jačanju obrazovne infrastrukture te dugoročnom zadržavanju mladih u Slavoniji.