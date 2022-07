Stiže novi toplinski val: Temperature bi idućih dana mogle nadmašiti rekorde!

Nakon što je kiša u dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice sinoć dovela kratkotrajno osvježenje, od nedjelje nam ponovno slijede stabilniji i sunčaniji dani. Osim toga, od idućeg četvrtka očekuju nas i rekordi po temperaturi zraka - u nekim mjestima čak i apsolutnim. Štoviše, ponegdje ih čak može i nadmašiti.

''A prije tog novog razdoblja gotovo diljem Hrvatske vrućih i suhih dana valja upozoriti i na buru, koja će u subotu na sjevernom Jadranu, a u nedjelju i južnije mjestimice biti jaka, na udare i olujna pa pozorno pratite informacije HAK-a. Osim toga, valjalo bi i smanjiti potrošnju vodu, onemogućiti širenje vatre na otvorenom prostoru...'', prognoza je za iduće dane, prenosi HRT.

Prognoza za subotu

U nastavku subote prevladavat će sunčano, osobito na sjevernom Jadranu, a pokoji poslijepodnevni pljusak moguć je u gorju. Umjerena, podno Velebita i jaka bura sredinom će dana oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 12 °C u unutrašnjosti do 23 °C na obali. Najviša dnevna između 28 i 33 °C.

U Dalmaciji sunčano i vruće, no u unutrašnjosti nestabilnije, pa poslijepodne može biti jačeg razvoja oblaka, lokalno i kiše uz grmljavinu. Vjetar slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura od 32 do 34 °C.

Najsunčanije bit će na jugu Hrvatske s najvišom temperaturom između 30 i 35 °C. U prvom dijelu dana tiho, a popodne slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, pa će more, temperature od 21 do 23 °C, biti mirno ili malo valovito.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu subota će biti barem djelomice sunčana, ali i nestabilna. Mjestimice će biti kiše, uglavnom u noći i rano ujutro. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab, ujutro i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka oko 15 °C, a najviša do 30 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jednake, pa i malo niže vrijednosti, iako će prevladavati sunčano. No rano ujutro te kasno poslijepodne lokalno može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar slab, popodne i umjeren sjeveroistočni.

Idući dani

Idućih će dana u unutrašnjosti oblaka biti sve manje. Početkom radnog tjedna jutro razmjerno svježe, no dnevna temperatura zraka bit će u porastu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar do utorka će oslabjeti.

Na Jadranu će noću i ujutro puhati bura, samo u nedjelju podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Bit će sunčano i vruće, osobito u Dalmaciji.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

>> VIDEO Redukcija pitke vode u Istri: Evo koje se stvari mijenjaju od ponedjeljka