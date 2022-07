Visoke temperature se nastavljaju: Subota sunčana, a navečer slijedi pogoršanje

U unutrašnjosti će u subotu biti djelomice sunčano vrijeme, a uz više oblaka u noći i ujutro te ponovno poslijepodne i navečer mjestimice će biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na većem dijelu Jadrana bit će sunčano i vruće, no na sjevernom još ujutro promjenjivo uz poneki pljusak. Vjetar će puhati slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, a potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

U noći na nedjelju podno Velebita ponovno će jačati bura.

Najniža temperatura zraka bit će između 14 i 19 na kopnu, od 20 do 25 na Jadranu, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja, u Dalmaciji lokalno malo viša.

