Prije 14 godina ovo je ubojstvo šokiralo Hrvatsku: Ivanu je ubio na kućnom pragu zbog bizarne osvete njezinom ocu

Prije točno 14 godina u Zagrebu je brutalno ubijena Ivana Hodak, kći jedinica bivše ministrice Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka. Za njezino ubojstvo na 30 godina osuđen je Mladen Šlogar Žila koji je 26-godišnju Ivanu, mladu odvjetničku vježbenicu, ubio u haustoru u Hatzovoj ulici u Zagrebu hicima iz berete 7,65.

Da je on ubio Ivanu Hodak doznalo se tek nekoliko mjeseci kasnije, u veljači 2009. godine kada je uhićen. Nakon ubojstva otišao je u Zaprešić gdje je živio u jednom napuštenom sjeniku. U prosincu 2008. godine uhićen je zbog skitnje, a policija je tada kod njega pronašla beretku. Pištolj su odmah poslali na vještačenje, a Šlogar je odležao mjesec dana u zatvoru. Šok je uslijedio kada su stigli rezultati vještačenja koji su pokazali da je upravo iz njegova pištolja ubijena Ivana Hodak. Za Šlogarom je pokrenuta potraga, a kada je uhićen priznao je što je učinio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na policiji i pred istražnim sucem tvrdio je da je Ivanu Hodak ubio kako bi se osvetio njezinu ocu jer ga je godinama ranije ponizio, poslavši mu pred svima na terenima Mladosti gdje je radio kao plac-majstor platu s pršutom i sirom. Hodaku se zubog toga odlučio osvetiti, a to je učinio 6. listopada 2008. godine kada je slučajno na cesti ugledao Ivanu Hodak. Ušao je za djevojkom u haustor, pucao u nju iz pištolja koji je kupio sredinom 90-ih te potom mirno išetao iz haustora te se pješice udaljio put Zaprešića.

- Bol nikada nije manja, ali jest drukčija. U početku sam se borila s razmišljanjima da nikada neću vidjeti njezinu udaju, njezinu djecu, a onda sam s vremenom shvatila da je to ništa drugo nego samosažaljenje i da ne žalim za njom, nego za sobom. Ne prođe dan da je se ne sjetim, da nisam s njom i da ne razmišljam kako bi ona u danoj situaciji reagirala. Nekako se naučite nositi s time i živjeti, jednostavno, to postaje dio vašeg života. To vam je kao kad čovjek bude oduzet pa živi dalje, morate se naučiti živjeti s time. Ne možete zaboraviti da nemate nogu ili ruku ili da ne možete hodati, nego jednostavno nastojite iz toga izvući maksimum koji možete. I to nije moja zasluga, već milost Božja koju sam dobila jer bi bilo logičnije da zaglibim. I zato sam beskrajno zahvalna Bogu - rekla je u životnom intervjuu za Večernji list prošle godine Ljerka Mintas Hodak.

I danas malo tko vjeruje da je bizarna osveta bila pravi razlog ubojstva Ivane Hodak, a u to ne vjeruje niti njezina majka.

- Danas mi je mnogo manje strašno proći tim stubištem nego onda. Ali svaki put kad sam na stubištu pazim ide li netko za mnom i tko. Nevjerojatno kako čovjeku te neke stvari ostanu kao uvjetni refleks. Taj koji je uhićen vjerojatno ju je ubio, ali bitno je tko je njezino ubojstvo naručio. To je bilo klasično ubojstvo stila eliminacije. Nikad se to nije saznalo niti će se ikad saznati. Nisam inzistirala na traženju pravog naručitelja tog ubojstva jer mislim da to ne bi ništa promijenilo. Bio to ovaj ili onaj, Ivane nema. A taj tko je to naručio ionako će jednog dana odgovarati na vječnom sudu. Neka njezino ubojstvo nosi na vlastitoj savjesti - rekla je u intervjuu za 24 sata prije dvije godine.

VIDEO Ljerka Mintas Hodak za Večernji: "Nije mi žao kada me pitaju za kćer jer to znači da je još živa u sjećanjima ljudi i to mi je jako drago."