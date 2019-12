Priča iz Hrvatske dospjela među top 5 neistina o Europskoj uniji

Objašnjenje kako je Europska unija tražila da se zabrani sušenje rublja na užetu – tiramolu ili štriku – na pročeljima kuća, što su ljetos uvele neki gradovi u Hrvatskoj, jedan je od pet najvećih mitova i neistina o Uniji ove godine, objavila je Europska komisija.

Uz bok hrvatske obmane stoje priča iz Finske da EU zabranjuje nogomet, ona iz Austrije kako zbog pravila EU tijelo pokojnog vozača formule 1 Nikija Laude mora biti ekshumirano, vijest iz Češke da EU zabranjuje neke vrste noževa kako Česi više ne bi skupljali gljive te belgijska priča da EU ograničava veličinu grudnjaka.

Bilo smiješno ili ne, sve su priče u matičnim državama izazvale snažne reakcije javnosti. No među njima postoji i razlika – dok su strane priče rezultat (ne)namjernog medijskog tumačenja nekih odredbi Unije ili pak slobodna konstrukcija bazirana na njima, priča iz Hrvatske potekla je sa službene razine, u ovom slučaju lokalne vlasti.

‘To od nas traži EU’

U kolovozu su otoci Šolta i Mljet, Kolan na Pagu, Rijeka i Kaštela unijeli u Zakon o komunalnom gospodarstvu odredbu o zabrani tiramola, s kaznama do dvije tisuće kuna. Na negodovanje javnosti, koja je takvu odluku dočekala na nož, pozivajući se na to da je takvo sušenje rublja tradicija od pamtivijeka, da je dio identiteta i kulture te turistička atrakcija, iz grada Kaštela su uzvratili da to traži EU te kako je odluka usklađena s direktivama Unije. Apsolutno ništa od toga nije bilo točno.

Sintagma “to od nas traži EU” notorna je diljem Unije, a dobro je poznaje i hrvatska javnost. Lažna upozorenja da će ulaskom u Uniju biti zabranjeno kolinje ili pak sir i vrhnje služila su i kao političko sredstvo lobiranja protiv pridruženja. EU jest u mnogim aspektima prereguliran, no namjerna kriva interpretacija propisa ima nekoliko ciljeva.

Prvi je projicirati sliku o Uniji kao u najboljem slučaju suludoj, u najgorem gotovo fašističkoj tvorevini koja nameće apsurdne regule i brani život kakav smo do sada poznavali. Koliko banane smiju biti zakrivljene, veličina krastavaca, zabrana ljuljački u parkovima... sve su to vijesti koje su objavljivali i ozbiljni mediji i političari koji su se smatrali takvima.

Uostalom, britanski premijer Boris Johnson je kao dopisnik iz Bruxellesa rodonačelnik takvog izvještavanja koje je oblikovalo mišljenje građana o Uniji iz koje sada izlaze. Drugi je razlog taj što “to traži EU” postaje krovni termin pod koji političari iz vlasti pokušavaju sakriti nepopularne poteze i svaliti krivicu na Bruxelles i tu nadnacionalnu supertvorevinu u kojoj države nemaju pravo glasa, bilo da je riječ o sušenju rublja, zabrani starih sorti sjemena povrća ili pak uvođenju razdjelnika za grijanje.

Kad je riječ o zlouporabi EU, bilo da se radi namjerno ili iz neznanja, rješenje je u pouzdanim medijima i informiranosti građana i zainteresiranosti da doznaju istinu, za što se mogu obratiti i na hrvatskom jeziku tijelima EU. Tako su mediji razotkrili i neistinitu tvrdnju grada Kaštela pa su se tamo posuli pepelom i povukli objašnjenje.

Pogrešna interpretacija

– Radi se o krivoj interpretaciji, radi se isključivo o odluci koja se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu te nema nikakve preporuke od EU – demantirala je samu sebe pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo grada Kaštela Marija Pelivan.

Uz Hrvatsku, među top pet neistina o EU je ona iz Austrije kad je nacionalni medij objavio da tijelo Nikija Laude mora biti ekshumirano jer – kako je rekao lokalni svećenik – EU traži da sva grobna mjesta budu obložena cementom. Istina je da je tijelo izvađeno kako bi obitelj preuredila grobnicu.

U Finskoj su do apsurda dotjerali detalj iz izvješća Europske kemijske agencije koja je propitkivala štetnost mikroplastike u umjetnoj travi te zaključili kako EU zabranjuje – nogomet, Česi su se digli na noge kad je objavljeno da EU želi zabraniti – ni manje ni više – nego noževe, i to kako bi ih spriječila da sakupljaju gljive.

Priča je iskonstruirana iz izvješća odbora za terorizam Europskog parlamenta u kojem pozivaju nacionalne vlade da razmotre zabranu nekih vrsta noževa, poput “skakavca”, koji se koriste u zločinima.

Francuz François-Xavier Bellamy iz stranke Republikanci uoči izbora za Europski parlament ustvrdio da ne samo da Europska unija regulira veličinu krastavaca, već i veličinu grudnjaka.

Iz tijela EU, ali i iz dućana s donjim rubljem poručili su da nemaju pojma o čemu Bellamy govori, u što se, uostalom može uvjeriti svatko ako pogleda etiketu gdje, uz sastav, stoje i različite mjere, specifične za razne države EU.