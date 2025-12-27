Naši Portali
STIŽE PRINOVA

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila sretnu vijest: 'Suprug i ja smo oduševljeni što širimo obitelj'

White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.12.2025.
u 00:03

Leavitt (28) objavila je trudnoću na Instagramu, pokazujući trudnički trbuščić na blagdanskoj fotografiji pored božićnog drvca.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u petak da očekuje drugo dijete, djevojčicu koja bi se trebala roditi u svibnju.

Leavitt (28) objavila je trudnoću na Instagramu, pokazujući trudnički trbuščić na blagdanskoj fotografiji pored božićnog drvca. Pomoćnica američkog predsjednika Donalda Trumpa najmlađa je osoba koja je obnašala dužnost glasnogovornice Bijele kuće.

"Suprug i ja smo oduševljeni što širimo obitelj i jedva čekamo gledati kako naš sin postaje stariji brat. Također sam iznimno zahvalna predsjedniku Trumpu i našoj šefici kabineta Susie Wiles na podršci i poticanju pro-obiteljskog okruženja u Bijeloj kući", napisala je Leavitt. 
Ključne riječi
trudnoća Bijela kuća Karoline Leavitt

