Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
UDAR NA MILITANTE

Trump kaže da je naredio odgodu napada u Nigeriji kako bi poslao 'poklon za Božić'

U.S. President Trump at Mar-a-Lago in Palm Beach
JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 00:05

Trump je u četvrtak objavio da su Sjedinjene Države izvele zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, zbog napada te skupine na kršćane u regiji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je američki vojni napad usmjeren na militante Islamske države u Nigeriji izvorno trebao biti izveden u srijedu, ali je naredio da se odgodi za jedan dan. "Trebali su to učiniti ranije“, rekao je Trump u razgovoru za list Politico. "A ja sam rekao: 'Ne, dajmo im božićni poklon.' ... Nisu mislili da će se to dogoditi, ali smo ih snažno udarili. Svaki logor je desetkovan“. Trump je u četvrtak objavio da su Sjedinjene Države izvele zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, zbog napada te skupine na kršćane u regiji.

"Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, napisao je u četvrtak Trump u objavi na platformi Truth Social.

Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.
Ključne riječi
nigerija Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!