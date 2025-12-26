Bliži li se kraj ere Viktora Orbana? Evo što prijeti njegovoj dugogodišnjoj vladavini

Viktor Orbán, dugogodišnji mađarski premijer, suočava se s najvećom prijetnjom svojoj vlasti nakon 16 godina vladavine. S novim izborima u travnju i karizmatičnim suparnikom Péterom Magyarom na čelu stranke Tisza, Orbánova budućnost – i utjecaj na Europu – dovedeni su u pitanje. Orbán se godinama pozicionira kao najbliži saveznik Moskve unutar EU, često usporavajući sankcije Rusiji i financijsku pomoć Ukrajini. Njegov posjet Vladimiru Putinu u Moskvi u studenom 2025. izazvao je oštre kritike, posebice nakon što je pozvao Ukrajinu na teritorijalne ustupke Rusiji kako bi se okončao rat. "Vrijeme igra za Rusiju. Što se mir duže odgađa, Ukrajina će izgubiti više ljudi i teritorija", izjavio je za Welt am Sonntag. Na nedavnom summitu EU-a, Orbán je kritizirao plan o dodjeli 90 milijardi eura Ukrajini, nazivajući ga „kreditom koji produljuje sukob“. Također se protivio korištenju zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine, nazivajući tu ideju „mrtvom“. „Bruxelles želi rat, Mađarska želi mir“, poručio je na platformi X, koristeći izraz 'Bruxellesovci' za EU-ove birokrate, prikazujući ih kao odvojene od stvarnih problema Europljana.

Dok Orbán oštro kritizira EU, u Mađarskoj se suočava s unutarnjim nemirima. Masovni prosvjedi u Budimpešti, potaknuti skandalom oko zlostavljanja u državnim domovima za djecu, privukli su desetke tisuća građana. Prosvjednici optužuju Orbánovu vladu za korupciju i autoritarni stil upravljanja. „Orbán se uvijek hvalio zaštitom djece, ali ovi skandali pokazuju licemjerje njegove politike“, kaže Andreas Bock, stručnjak za Mađarsku iz European Council on Foreign Relations (ECFR).

Na političkoj sceni, stranka Tisza, predvođena Péterom Magyarom, postala je ozbiljna prijetnja. Prema posljednjim anketama, Tisza uživa 48% podrške, nadmašujući Orbánov Fidesz za osam postotnih bodova. Magyar, bivši insajder Fidesza, koristi prosvjede za mobilizaciju birača, obećavajući borbu protiv korupcije i obnovu pravne države. "Magyar zna iskoristiti narodni bijes, ali i zadržati umjereniji ton od Orbána", objašnjava Bock.

Orbánov sustav, koji sam naziva „neliberalnom demokracijom“, temelji se na kontroli institucija, medija i prekrajanju izbornih okruga. No, poraz na izborima mogao bi dovesti do kaznenih istraga protiv njega i njegovih suradnika, slično kao u Poljskoj nakon pada stranke PiS. Primjerice, Orbán pruža utočište poljskom političaru Zbigniewu Ziobri, štiteći ga od poljskih vlasti. "Orbán zna da gubitak vlasti nije samo politički, već i osobni rizik", kaže Zsuzsanna Szelenyi, direktorica Instituta za demokraciju na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, piše Die Welt.

Szelenyi, bivša članica Fidesza, opisuje Orbána kao kombinaciju pragmatika i ideologa. "On vjeruje da Zapad propada, a budućnost leži na Istoku. Zato se približava Rusiji i Kini, ali i dalje igra na EU-ovu kartu jer mu daje međunarodni utjecaj", objašnjava. Njegova antiukrajinska kampanja, uključujući propagandne videe koji povezuju EU članstvo Ukrajine s kriminalom, dodatno je zaoštrila odnose s Kijevom.

Orbánova tvrda politika prema migracijama, uključujući izgradnju graničnog zida 2015., nekada je bila predmet kritika, no danas dobiva sve veću podršku u EU. "Mnogi članovi EU sada se približavaju Orbánovom stavu o strožoj migracijskoj politici“, kaže Bock. Unatoč sukobima s Bruxellesom, Mađarska ispunjava NATO-ove obveze, dosežući cilj od 2% BDP-a za obranu i sudjelujući u osiguranju istočnog krila. Također je značajan gospodarski partner, posebice za njemačku obrambenu industriju. "Orbán želi reformirati EU iznutra, smanjujući njezinu integraciju, što ga čini saveznikom snaga poput Trumpova pokreta MAGA“, napominje Bock.

S izborima u travnju, Orbánova moć suočava se s najvećim testom. Magyar, iako dijeli skeptičan stav prema migraciji i EU, nudi umjereniju alternativu, što bi moglo privući birače umorne od Orbánova polarizirajućeg stila. "Ako Orbán izgubi, to bi moglo potaknuti promjene u EU, ali i oslabiti proruske snage unutar Unije", zaključuje Szelenyi.