FOTO 'Božić u Ciboni' i ove godine oduševio publiku
Tradicionalna božićna glazbena manifestacija "Božić u Ciboni" održana je u petak, na blagdan svetoga Stjepana, a riječ je o 36. izdanju koncerta na kojem su nastupili brojni domaći glazbenici, zborovi i orkestri.
Okupljene u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu na početku koncerta pozdravili su zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i izaslanik Zagrebačke nadbiskupije mons. Zlatko Koren, koji je prenio božićne čestitke i blagoslov zagrebačkog nadbiskupa mons. Dražena Kutleše.
Gradonačelnik Tomašević je istaknuo da koncert, koji Grad Zagreb organizira s partnerima, već 36 godina okuplja izvođače različitih glazbenih izričaja - od tradicionalnih božićnih napjeva iz Hrvatske i svijeta do suvremenih blagdanskih skladbi te je publici poželio sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu 2026. godinu.
Mons. Koren je naglasio važnost zajedništva i odgovornosti za budućnost, istaknuvši da Hrvatska ima "najbolju djecu i mlade" te pozvao na kulturu dijaloga, međusobno poštovanje i riječi koje povezuju, a ne dijele.
Na koncertu su klasične, tradicijske i suvremene božićne pjesme izvodili: Danijela Pintarić, Marija Vidović, Matteo Ivan Rašića, Chriztel Renae Aceveda, Blanka Tkalčić, Marija Kuhar Šoša te sastavi Tri soprana - One HNK i Agape Family
Kao i svake godine, izvođače je pratilo sedam zborova iz različitih dijelova Hrvatske: mješoviti pjevački zbor KUD-a Rudolf Rajter iz Ivanca, mješoviti pjevački zbor Roženice iz Pazina, mješoviti pjevački zbor Vitez KUD-a Konjšćina te zagrebački dječji zborovi - dječji pjevački zbor OŠ Ljubljanica, dječji pjevački zbor OŠ "Izidor Kršnjavi", djevojački zbor Zvjezdice i dječji zbor Hrvatske radiotelevizije.