Prenosi li se korona u moru? Splitska epidemiologinja otkrila može li se zaraziti kupajući u moru i bazenu

Splitska epidemiologinja dr. Diana Nonković odgovorila je na pitanje koje zanima mnoge zabrinute građane - može li se zaraziti kupajući u moru ili na bazenu? Prema riječima dr. Nonković, šanse za to su minimalne.

- Epidemiolozi ne misle da je to posebna opasnost, ukoliko se pridržavamo osnovne mjere, a to je fizička distanca, da svatko ima svoj prostor. Naravno to ne važi za obitelji, oni su svaki dan ionako na okupu. Preporučen je odlazak na more, može biti i izvrsna fizikalna terapija - kazala je za RTL.hr dr. Nonković dodajući da je u moru eventualno moguća zaraza od virusa i bakterija koji se prenose feko-oralnim putem.

>> VIDEO Što se zna, a što se krivo pretpostavljalo o koronavirusu?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Djeca koja sjede u plićaku gutaju morsku vodu i mogu se inficirati crijevnim zaraznim bolestima. Virus je potpuno nov, istraživanja se još provode. Prema svemu do sada zaista je minimalna šansa da se zarazimo u moru - tvrdi epidemiologinja.

Ponovila je još jednom kako se virus prenosi kapljičnim putem te ako smo u zatvorenom sa zaraženom osobom i u bliskom kontaktu mala je šansa da se nećemo zaraziti. Kazala je i kako nema opasnosti od zaraze virusom u bazenu.

- Bazeni se tretiraju klorom, a covid-19 je osjetljiv na sve klorne preparate, tako da bazenska dezinficirana voda štiti od covida-19 - objašnjava dr. Nonković.