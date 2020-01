'Premijer je opravdano zaključio da je politički preskupo da se bavi nekretninama jednog ministra'

Nabava PET/CT uređaja i 100 milijuna kuna “teška” informatizacija zdravstvenog sustava, teme su s kojima se na press-konferenciji u ponedjeljak “pozdravio” prof. dr. sc. Milan Kujundžić. Konkretno adresiranje, kako je nazvao sada bivši ministar zdravstva, interesnih skupina, bilo je ključna tema Kujundžićeve odlazne ministarske konferencije. Dan poslije, međutim, iste te teme izgleda nisu prioritet i Vladi čiji je predsjednik, u kratkom obrazloženju Kujundžićeve smjene, naveo da je ovaj “bio fokusiran na teme koje nemaju veze s resorom zdravstva”. Ili premijer zna nešto više ili ne zna dovoljno o zdravstvenom sustavu, ali u zemlji “prvaku” po broju oboljelih i umrlih od raka u EU, PET/CT je itekako resorna tema. Kao i informatizacija sustava, u ovom trenutku ponajprije zbog 100 milijuna kuna, a potom i zbog zaostatka zdravstva u tom segmentu.

Hrvatska je zemlja u kojoj je rak epidemija od koje godišnje umre grad veličine Rovinja i u kojoj u državnoj bolnici postoji jedan ovakav uređaj. U Sloveniji, s dvostruko manje stanovnika i kudikamo boljom statistikom oboljelih i umrlih od raka, PET/CT imaju bolnice i u Ljubljani i u Mariboru. Govorimo, dakle, o državnim ustanovama i državnom vlasništvu.

VIDEO Konferencija Milana Kujundžića na temu optužbi vezanih uz njegovu imovinu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dogovorio s premijerom

No, prioritetnije su danas nakon Kujundžićeve smjene bile kalkulacije o njegovoj zamjeni. Državni tajnik, prim. Željko Plazonić i pomoćnik ministra prof. dr. sc. Vili Beroš, bili su istureni kao najvjerojatnije zamjene. U Ministarstvu zdravstva još je jedan državni tajnik i četvero pomoćnika, no ova dva imena plasirana su kao “ziceri” i još prijepodne neslužbeno je iz visokih izvora potvrđeno da je prof. Beroš Kujundžićev nasljednik na Ksaveru.

Informacija je ostala neslužbenom do sastanka HDZ-ova Odbora za zdravstvo nakon kojeg je premijer Plenković potvrdio prijedlog prof. Beroša za imenovanje ministrom zdravstva. Riječ je o neurokirurgu iz Vinogradske bolnice koji je Kujundžićevim pomoćnikom imenovan prije dvije godine. Za “kolektivne” smjene Plenkovićevih ministara, kada se očekivala i smjena ministra zdravstva, prof. Beroš konkurirao je za to mjesto. Do Kujundžićeve smjene tada, podsjetimo, nije došlo. Beroš je imenovan pomoćnikom kada i Gordan Žanić, koji je bio dio Hrvatske zore bivšeg ministra zdravstva, no on nije bio dio te stranke.

Činjenica je da je prof. Beroš u javnost izguran kao kandidat i tada i danas, a da sam nije “podgrijavao” tu priču te je respektirao Kujundžića. Do imenovanja nastavit će raditi na projektima koje je započeo kao pomoćnik i to iz svojeg starog ureda. Kao prioritetne probleme za rješavanje naveo nam je: pitanje i status medicinskih sestara, liječnika, svog zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, liste čekanja i dostupnost zdravstvene zaštite.

FOTO Imovina Milana Kujundžića

– Nastavit ću raditi na svim započetim inicijativama i dati sve od sebe da unaprijedim hrvatski zdravstveni sustav. Hoću li uspjeti, ne ovisi samo o meni. Moja volja je apsolutno prisutna, trebat ću pomoć svih jer zdravlje nacije je od osnovne važnosti. To je pitanje konsenzusa svih, i lijevih i desnih i doista je potrebno okupiti sve glave i naći rješenje. Čeka nas puno problema i izazova, a imamo malo vremena i limitirana sredstva – rekao nam je prof. Beroš, zahvaljujući se na povjerenju premijera i jednoglasnoj podršci kolega liječnika iz HDZ-ova Odbora za zdravstvo.

U svakom slučaju, preuzima resor u kojem puni mandat nisu odradili ni posljednji “lijevi” ministri. Štoviše, dosta je sličnosti u odlasku Kujundžića i SDP-ova Rajka Ostojića; HZZO koji se ponašao kao konkurencija, a ne suradnik Ministarstva, nabavka PET/CT-a te u konačnici smjena. Razlika je u tome što je tadašnji premijer Zoran Milanović za Ostojića imao kao alibi protukandidaturu Milanu Bandiću za Zagreb. Nikomu to nije bilo uvjerljivo, ali je tim potezom tada smiren i Davor Bernardić za kojeg se očekivalo da konkurira za metropolu, a Ostojić maknut s ministarske funkcije. Na nju je tada sjeo Siniša Varga koji je dotad vodio HZZO. Istu adresu koju je kao jednu “interesnu skupinu” izrijekom naveo Kujundžić.

Druga interesna skupina koju je adresirao jest ona povezana s kupnjom PET/CT uređaja, što je Kujundžić danas ponovio i oproštajnim priopćenjem.

– Pokrenuo sam nabavu PET/CT uređaja kako bi se država riješila zastarjele tehnologije i financijski štetnih odnosa i monopola privatne tvrtke, za što bi Vlada trebala donijeti odluku ovih dana – stoji u Kujundžićevu priopćenju.

FOTO Na konnferenciju je bivši ministar stigao u pratnji odvjetnika

Monopol privatne tvrtke odnosi se na Polikliniku Medikol koja jedina ima te uređaje i ugovor s državom, odnosno HZZO-om. Državna kupnja tih uređaja javna je tema od lanjskog ljeta, a jedini državni PET/CT kupio je Ostojić 2012. Taj uređaj na Rebru i do danas je jedini u vlasništvu države. Kujundžić navedenom izjavom iz priopćenja i dalje “šilji” kako će Vlada raspisati natječaj za koji je on odavno pokrenuo proceduru. Ali koja nije dovršena za njegova mandata te koja će dočekati prof. Beroša kao novog ministra zdravstva.

Iz Medikola su ponovili da odbacuju Kujundžićeve navode te najavili da pokreću pravne korake, a iz Vlade na upit o toj nabavi nam do zaključenja ovog broja nisu odgovorili.

– Mom odlasku prethodio je orkestrirani medijski napad potaknut grupacijskim interesima. „Povod“ za napad je moja imovinska kartica. Kao što je poznato, nakon formalne nomotehničke omaške u ispunjavanju imovinske kartice, pri čemu nije bilo sadržajnog propusta, to jest točno sam naveo sve nekretnine koje imam jedino nisam precizno naveo broj kvadrata – napisao je Kujundžić navodeći da se o odlasku dogovorio s premijerom te da se vraća u Sabor u koji je ušao preferencijskim glasovima, u bolnicu Dubrava te na zagrebačku Medicinu.

Istaknuo je učinak svojeg mandata, navodeći povećanje plaća zdravstvenim radnicima, povlačenje oko dvije milijarde kuna iz fondova EU, dvostruko veći broj specijalizacija, uvođenje prioritetnih listi čekanja, konačno napravljen Nacionalni plan protiv raka i uvođenje jedinstvenog screeninga na rak pluća.

Dao papire o kvadratima

Sve papire oko “kvadrata” Kujundžić je, rekao je, poslao u HDZ, Vladu i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

– Mi nećemo zbog smjene stati s radom – rekla je Nataša Novaković koja nije željela komentirati smatra li da je premijer Plenković prije donošenja odluke trebao pričekati odluku Povjerenstva.

– Te odluke definitivno nisu u našoj domeni i ne mogu ih komentirati – rekla je Novaković. S druge strane, analitičar Žarko Puhovski smatra da je premijerova odluka pokazatelj statusa Povjerenstva.

– Realno, to je jedno nevažno i drugorazredno političko tijelo koje većinom služi za unutarstranačke obračune – rekao je Puhovski koji je smjenu ministra Kujundžića pak nazvao opravdanom.

– Premijer je opravdano zaključio da je politički preskupo da se bavi nekretninama jednog ministra, umjesto da se bavi realnim problemima u resoru – rekao je Puhovski.