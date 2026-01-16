Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIHVATIO GA I HAMAS

Trumpovo Vijeće za mir u Gazi vodi Palestinac

storyeditor/2026-01-16/ali.jpg
Foto: X
Autor
Hassan Haidar Diab
16.01.2026.
u 20:30

Na čelu uprave imenovan je bivši zamjenik ministra prometa Palestinske samouprave, 67-godišnji Ali Shaath, dok imena ostalih članova još nisu javno objavljena

Američki predsjednik Donald Trump objavio je osnivanje Vijeća za mir, tijela predviđenog u američkom planu za Pojas Gaze. Kako tvrdi Trump, riječ je o "najvećem i najrenomiranijem" tijelu te vrste, čija je zadaća nadzirati tehničku prijelaznu upravu predviđenu planom. Sastav te uprave dogovorili su Hamas, islamistička stranka koja kontrolira Gazu, i Palestinska samouprava, prema podacima egipatske vlade. Na čelu uprave imenovan je bivši zamjenik ministra prometa Palestinske samouprave, 67-godišnji Ali Shaath, dok imena ostalih članova još nisu javno objavljena.

Prijelazna uprava predviđena planom trebala bi preuzeti svakodnevno upravljanje Pojasom Gaze u suradnji s međunarodnim stručnjacima. Cilj je osigurati stabilnost i organizaciju unutar regije koja je desetljećima bila poprište sukoba i političkih napetosti. Plan od 20 točaka, predstavljen u listopadu, uključuje osnivanje međunarodne stabilizacijske sile koja bi nadzirala provedbu mjera i sprečavala eskalaciju sukoba.

Od 10. listopada u Pojasu Gaze na snazi je krhki prekid vatre između Hamasa i Izraela, koji povremeno naruše obje strane. Unatoč prekidu vatre, ubijeno je više od 500 Palestinaca; Izrael i dalje ne poštuje dogovor, onemogućuje ulazak hrane i osnovnih potrepština, a više od dva milijuna Palestinaca i dalje živi u nehumanim uvjetima.

Američki plan predviđa da Vijeće za mir i prijelazna uprava djeluju kao posrednici u održavanju prekida vatre i sprečavanju novih sukoba. Odbor je zamišljen kao neutralno tijelo koje bi nadziralo implementaciju dogovorenih mjera i olakšalo tehničku i administrativnu koordinaciju između različitih palestinskih frakcija, uz uključivanje međunarodnih stručnjaka.
Donald Trump dobio Nobelovu nagradu, objavljena i fotografija: 'Prekrasna gesta...'
storyeditor/2026-01-16/ali.jpg
1/5
Ključne riječi
vijeće za mir Izrael Hamas Palestina Gaza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!