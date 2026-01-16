Trumpovo Vijeće za mir u Gazi vodi Palestinac

Američki predsjednik Donald Trump objavio je osnivanje Vijeća za mir, tijela predviđenog u američkom planu za Pojas Gaze. Kako tvrdi Trump, riječ je o "najvećem i najrenomiranijem" tijelu te vrste, čija je zadaća nadzirati tehničku prijelaznu upravu predviđenu planom. Sastav te uprave dogovorili su Hamas, islamistička stranka koja kontrolira Gazu, i Palestinska samouprava, prema podacima egipatske vlade. Na čelu uprave imenovan je bivši zamjenik ministra prometa Palestinske samouprave, 67-godišnji Ali Shaath, dok imena ostalih članova još nisu javno objavljena.

Prijelazna uprava predviđena planom trebala bi preuzeti svakodnevno upravljanje Pojasom Gaze u suradnji s međunarodnim stručnjacima. Cilj je osigurati stabilnost i organizaciju unutar regije koja je desetljećima bila poprište sukoba i političkih napetosti. Plan od 20 točaka, predstavljen u listopadu, uključuje osnivanje međunarodne stabilizacijske sile koja bi nadzirala provedbu mjera i sprečavala eskalaciju sukoba.

Od 10. listopada u Pojasu Gaze na snazi je krhki prekid vatre između Hamasa i Izraela, koji povremeno naruše obje strane. Unatoč prekidu vatre, ubijeno je više od 500 Palestinaca; Izrael i dalje ne poštuje dogovor, onemogućuje ulazak hrane i osnovnih potrepština, a više od dva milijuna Palestinaca i dalje živi u nehumanim uvjetima.

Američki plan predviđa da Vijeće za mir i prijelazna uprava djeluju kao posrednici u održavanju prekida vatre i sprečavanju novih sukoba. Odbor je zamišljen kao neutralno tijelo koje bi nadziralo implementaciju dogovorenih mjera i olakšalo tehničku i administrativnu koordinaciju između različitih palestinskih frakcija, uz uključivanje međunarodnih stručnjaka.