Pratitelje uče kako voziti bicikl, praviti slajmove i smoothieje...

Kao i većina djece njihove dobi, Dunja Bođirković (8) i Ana Ajduković (8), djevojčice iz sela Borova pokraj Vukovara, slobodno vrijeme kratile su uz televiziju, igre u kući i vani, ali i uz nezaobilazne mobitele i tablete. Najviše su ih privlačile razne igre i kanali na YouTubeu koje su, kao i mnogi mladi, redovito pratile.

Gledajući neke od njih došle su na ideju da i same počnu snimati videa i objavljivati ih na YouTubeu. U tome im se pridružila i Dunjina sestra Una (3), koja je nezaobilazni dio svakoga od dosad snimljenih videa. Una još ne ide ni u vrtić, ali aktivno sudjeluje u snimanju.

Pod budnim okom majki

Sve to dovelo je do toga da su pokrenule i svoj kanal na YouTubeu i nazvale ga “Ana i Dunja”, pa su tako te djevojčice, koje pohađaju tek drugi razred osnovne škole, i još mlađa Una vjerojatno među najmlađim youtuberima uopće u Hrvatskoj.

– Volimo snimati, to nas zabavlja. Dogovorimo se o svemu. Ima dosta videa koje smo dosad snimile i objavile na našem kanalu na YouTubeu. Kada nismo u školi i kada imamo vremena, a zajedno smo, uvijek razmišljamo o tome što bismo još mogle snimiti. Kada smo doma i nemamo obveza, gledamo ono što smo prije snimile – kaže nam Dunja, koja se za razgovor s novinarima posebno odjenula pa i malo našminkala.

Isto je učinila i Ana, koja nam kaže da žive blizu jedna drugoj pa se svakodnevno druže i o svemu dogovaraju. Uz to su i jako dobre prijateljice.

– Želimo da naši videi budu zabavni i smiješni kao i da nas prati što više ljudi. Podržavaju nas i naši prijatelji iz škole, a sada će i neki od njih napraviti kanale na YouTubeu pa ćemo se svi zajedno pomalo natjecati – kaže Ana.

Dosad su djevojčice snimile video o lutkama, pravljenju tzv. slajmova, kako se uči voziti bicikl, kako se pravi smoothie…Govoreći o snimanjima, djevojčice kažu da im ništa nije teško kao i da već sada imaju popis tema koje uskoro planiraju snimiti. No ne žele o njima javno govoriti kako im netko te ideje ne bi ukrao, ali obećavaju da će i sljedeći videi biti zanimljivi, smiješni i pomalo ludi.

Sve što rade odvija se pod budnim okom njihovih roditelja, prvenstveno majki, koje su im podrška u svemu pa im i u tome pomažu koliko god mogu. Osigurana je i kvalitetna oprema koju koriste za snimanje.

U slobodno vrijeme

– Kada one to već toliko žele i u tome uživaju, onda smo mi tu da im i pomognemo koliko možemo. Pravilo je da snimamo u njihovo slobodno vrijeme i da škola i druge aktivnosti ne trpe. Najčešće je to preko vikenda – kaže Anđelka Bođirković. Dodaje da snimanje, ovisno o temi, nekad ide brzo, a nekad sporije. Kasnije se sve uređuje i objavljuje na kanalu Ana i Dunja na YouTubeu.

– Podržavam ih iako se svega toga pomalo i plašim. Zato sve to držimo pod nadzorom i kontrolom. Razmišljamo ovako: ako one to vole i sviđa im se, onda ćemo im to i omogućiti ako je to i koliko moguće. Koliko će sve to trajati, nitko ne zna. Drago mi je što svaki od tih njihovih videa ima neku pouku i poruku za najmlađe, tako da to nije obično snimanje – zaključila je Sanja Ajduković.