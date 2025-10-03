Četvero ljudi poginulo: U Zagrebu unajmili auto pa sletjeli kod Senja, cure detalji stravične nesreće

U strašnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak poslijepodne na Jadranskoj magistrali kod Senja, život su izgubile četiri osobe, dva muškarca i dvije žene. Nesreća se dogodila u naselju Bunica, a prema informacijama ličko-senjske policije, osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka sletio je u more nešto prije 16:30 sati.

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve potrebne službe, uključujući ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića. Tijelo jednog od putnika pronađeno je plutajući na površini, dok su ostale tri osobe izvučene iz vozila. U akciji su sudjelovali policija, hitna pomoć i mrtvozornik, a intervencija je završena kasno poslijepodne.

Neslužbeno se doznaje da je tijelo jedne žene pronađeno na Mađarskoj rivi u Senju, oko četiri kilometra od mjesta nesreće, što upućuje na mogućnost da su snažni udari bure prenijeli tijelo na tu lokaciju, pišu 24 sata.

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdili identiteti žrtava i točni uzroci smrti. Policija je zaključila očevid, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti tragedije.

Prema neslužbenim informacijama, automobil u kojem su stradale osobe bio je unajmljen u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman", pa se spekulira da su žrtve strani državljani. Službene potvrde o njihovim identitetima bit će dostupne nakon završetka obrade i obdukcije.