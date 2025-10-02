Naši Portali
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Strava kod Senja: Automobil sletio u more, četiri osobe poginule

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 22:11

Na mjestu nesreće provodi se očevid, dok su tijela poginulih prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Teška nesreća dogodila se danas popodne kod Senja, kada je osobni automobil sletio u more, a život su izgubile četiri osobe. 

Do nesreće je došlo oko 16:30 u mjestu Bunica. Nakon dojave, na teren su odmah upućene žurne službe, uključujući i ronioce Hrvatske gorske službe spašavanja. „Iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela“, rekli su iz policije za HRT.

Na mjestu nesreće provodi se očevid, dok su tijela poginulih prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.
