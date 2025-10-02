Naši Portali
Herojski potez u Istri: Mladić spasio život teško ozlijeđenoj vozačici nakon strašne nesreće

Facebook/destilerija Aura
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 15:04

Ozljeđena vozačica hitno je prevezena u pulsku bolnicu, gdje je zbog težine ozljeda zadržana na liječenju

U srijedu, 27. kolovoza, 23-godišnja vozačica teško je ozlijeđena nakon što je zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, sletjela s kolnika i udarila u stablo. Automobil se potom prevrnuo na krov i zaustavio u bari, a vozačica je ostala bez svijesti.

Prema izvješću Policijske uprave istarske, prvi su joj pomoć pružili građani koji su se zatekli na mjestu nesreće. Ozljeđena vozačica hitno je prevezena u pulsku bolnicu, gdje je zbog težine ozljeda zadržana na liječenju.

Ozljeđena djevojka je djelatnica destilerije Aura Matea Šterpin, a na mjestu nesreće našao se Danijel Jurada, koji joj je spasio život. Hrabrom mladiću destilerija se zahvalila Facebook objavom.

"Ovim putem želimo izraziti duboku zahvalnost i iskreno poštovanje Danijelu Juradi, koji se našao na mjestu prometne nesreće u kojoj je naša djelatnica Matea Šterpin na putu prema poslu doživjela tešku nezgodu - vozilo se prevrnulo na krov, sletjelo u vodenu baru te u potpunosti potonulo, pri čemu je ona izgubila svjest.

Zahvaljujući njegovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, Jurada je nesebično priskočio u pomoć i time spasio život našoj kolegici. Njegovo djelo ostavlja dubok trag u našim srcima i podsjeća nas na snagu ljudske dobrote i solidarnosti.

Od srca mu zahvaljujemo – u ime Matee, njezine obitelji, te cijelog kolektiva naše firme", napisala je destilerija Aura na Facebooku.

prometna nesreća

