Poznati analitičar: Rat u Ukrajini mogao bi trajati i 50 godina, to će biti generacijska borba

Ukrajinski gradovi ponovo su bombardirani jer je ruski predsjednik Vladimir Putin pojačao svoju agresiju, za koju neki stručnjaci tvrde da je čin "očaja". To je, čini se, bila odmazda na napad na Kerčki most, koji se dogodio u subotu ujutro. Naime, Putin je odmah naredio istragu, a u ponedjeljak je Rusija žestoko napala niz ukrajinskih gradova uključujući Kijev.

Profesor Michael Clarke, sigurnosni i obrambeni analitičar rekao je da će rat vjerojatno trajati jako dugo. Za Sky News je rekao da je trenutna kriza u Ukrajini 'drugi rat', a 'prvi rat' je bio 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim.

"Moj osjećaj je da će iduće godine doći do prekida vatre u kojem će Ukrajinci biti bolje postavljeni, a taj prekid vatre će biti nestabilan, prekinut će se, i doći će treći rat, pa opet prekid vatre, i četvrti rat. Ovdje imamo posla s egzistencijalnom borbom jer ruski establišment misli da Ukrajina nema pravo na postojanje i neće se predomisliti", kazao je Clarke na pitanje do kada će rat trajati.

"Ovo će vjerojatno biti generacijska borba. Recimo da će trajati 30, 40 ili 50 godina", dodao je.

Podsjetimo, nakon ruskih žestokih napada u ponedjeljak na niz gradova, oni se i dalje nastavljaju diljem Ukrajine. Odmazda za Kerčki most je počela. Upravo je taj most vitalna arterija za luku Sevastopolj, u kojoj se nalazi ruska crnomorska flota, i impozantan simbol ruske aneksije Krimskog poluotoka 2014. godine. Putin je uz veliku pompu 2018. otvorio cestovni i željeznički dio od 19 km koji povezuje Krim s Rusijom. Most je oštećen u trenutku kad Rusija doživljava poraze na bojnom polju.

Putin je odmah naredio istragu, a taj čin nazvao je terorističkim, te okrivio Ukrajince. Moskva je izvijestila da je osam osoba privedeno u kaznenom postupku o terorističkom napadu na mostu preko Kerčkog tjesnaca, od kojih su petorica Rusi, po tri državljani Ukrajine i Armenije, izvijestio je Centar za odnose s javnošću FSB-a.

Video: Eksplozija mosta na Krimu