Oko Hersona se nešto događa: Rusi naredili evakuaciju civila?; Nastavljaju se napadi dronovima na ukrajinske gradove

Kijev je od saveznika zatražio pomoć u jačanju svoje protuzračne obrane nakon ruskih dvodnevnih raketiranja na čitavom teritoriju, pa tako i u Kijevu, u kojima su poginuli desetci civila i uništena je infrastruktura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je uspostavu protuzračnog "štita" iznad Ukrajine.

Tijek događaja:

9:34 - Profesor Michael Clarke, sigurnosni i obrambeni analitičar rekao je da će rat vjerojatno trajati jako dugo. Za Sky News je rekao da je trenutna kriza u Ukrajini 'drugi rat', a 'prvi rat' je bio 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim. Više pročitajte OVDJE.

9:30 - Primanje Ukrajine u NATO moglo bi dovesti do trećeg svjetskog rata, izjavio je jutros u intervjuu državnoj novinskoj agenciji TASS zamjenik tajnika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Aleksandar Venediktov. Više pročitajte OVDJE.

8:32 - Ukrajinska državna hitna služba rekla je da aktivno traga za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon ruskog udara na Mikolajev. "Jedna od raketa pogodila je stambenu peterokatnicu u jednoj od četvrti grada. Kao rezultat toga, dva gornja kata su potpuno uništena, a ostatak je pod ruševinama. Od 8 sati ujutro spasioci su ispod ruševina pronašli dvanaestogodišnjeg dječaka koji je predan liječnicima. Prema preliminarnim informacijama, ispod ruševina zgrade moglo bi se nalaziti sedam stanara peterokatnice s kojima trenutno nema komunikacije", stoji u izvješću.

7:50 - Velika Britanija će poslati protuzračne projektile AMRAAM Ukrajini kako bi joj pomogla u obrani njezinog neba od ruskih napada, najavio je britanski ministar obrane Ben Wallace.

AMRAAM je prvi britanski raketni sustav doniran Ukrajini koji može oboriti krstareće projektile.

Nove rakete protuzračne obrane trebale bi pomoći u zaštiti ukrajinske infrastrukture nakon što je Moskva ovaj tjedan pokrenula val smrtonosnih raketnih i bespilotnih napada na gradove i elektrane u zemlji.

Velika Britanija i njezini saveznici u G7 nakon toga su ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove snage optužili za ratne zločine, te obećali da će "nastaviti pružati financijsku, humanitarnu, vojnu, diplomatsku i pravnu potporu i... čvrsto stajati uz Ukrajinu sve dok to bude trebalo."

Promjena strategije Kremlja na napade na civilna područja i infrastrukturu došla je kao odmazda za eksploziju koja je oštetila strateški i simbolički važan Kerčki most, koji povezuje Rusiju s anektiranim poluotokom Krimom.

Velika Britanija i druge zapadne vlade isporučuju nove sustave oružja Ukrajini ili se spremaju pružiti dodatnu pomoć.

Rakete AMRAAM bit će isporučene sljedećih tjedana kako bi se koristile s protuzračnim obrambenim sustavima NASAMS koji su obećale Sjedinjene Države, priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Najnoviji paket britanske opreme također uključuje stotine drugih projektila protuzračne obrane i bespilotnih letjelica, kao i daljnjih 18 topničkih haubica.

"Posljednji neselektivni napadi Rusije na civilna područja u Ukrajini zahtijevaju daljnju potporu onima koji žele obraniti svoju naciju. Stoga sam danas odobrio opskrbu Ukrajine protuzračnim projektilima AMRAAM", rekao je Wallace.

"Ovo oružje pomoći će Ukrajini da obrani svoje nebo od napada i ojača svoju ukupnu proturaketnu obranu zajedno s američkim NASAMS-ima."

Ministri obrane NATO-a razgovarali su u srijedu u Bruxellesu o dodatnoj potpori Ukrajini, a daljnji razgovori trebali bi se održati u četvrtak.

Britanija će također dati 10 milijuna funti u paket financiranja vojnog saveza za pomoć u pružanju humanitarne pomoći Ukrajini, uključujući zimsku odjeću, skloništa, generatore, kamione s gorivom i kola hitne pomoći.

Ujedinjeno Kraljevstvo je ranije opskrbljivalo Kijev raznim oružjem, uključujući lanser protutenkovskih projektila NLAW, koji se smatrao ključnim u početnoj obrani od invazije Moskve.

7:42 - Nakon što su se početkom listopada povukle oko 20 km sjeverno od sektora Herson, ruske snage vjerojatno pokušavaju konsolidirati novu liniju bojišnice zapadno od sela Mylove, objavila je britanska obavještajna služba.

"Teške borbe se nastavljaju duž ove crte, posebno na zapadnom kraju gdje ukrajinsko napredovanje znači da rusko krilo više nije zaštićeno rijekom Inhulets, navodi se u najnovijem izvješću britanskog ministarstva obrane. Posljednjih su dana ruske okupacijske vlasti vjerojatno naredile pripremu za evakuaciju nekih civila iz Hersona, dodaje se u izvješću. "Vjerojatno je da predviđaju da će se borbe proširiti na sam grad Herson", dodaje se.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FZVE8WGrqG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z7N8K3PYkA