Potvrđena optužnica protiv Todorića i 22 osobe koji se terete za štetu od 17,8 milijardi kuna

Tko izgubi na mostu, dobije na ćupriji, kaže stara poslovica. A baš kao u toj poslovici, izgleda "ples" tužiteljstva oko Ivice Todorića. Jer dok su u aferi Agrokor doživjeli neku vrstu neuspjeha nakon što je iz spisa, za sada nepravomoćno, kao nezakonit dokaz izdvojeno knjigovodstveno-financijsko vještačenje, optužnica u jednom od krakova afere Mjenice u kojoj se Todorić i 22 osobe terete za štetu od 17,8 milijardi kuna je - potvrđena.

I to nakon malo povećeg natezanja jer je i ta optužnica lani bila vraćena tužiteljstvu na doradu. Nakon te dorade, optužnica je ponovo podignuta i potvrđena na Općinskom sudu u Novom Zagrebu. Optuženo vijeće optužnicu je potvrdilo, jer je smatralo, da su "dokazi pobrojani u optužnici dovoljna činjenična podloga za zaključak da postoji potreban stupanje osnovane sumnje da su okrivljenici počinili inkriminirano kazneno djelo".

Optužnica je podignuta u ožujku 2021. a njome se Todorić i njegovi najbliži suradnici terete da su od 4. siječnja 2010. do travnja 2017. preko tih 13 tvrtki s kojima su poslovno surađivali unovčavanjem mjenica pribavljali novac za prikriveno financiranje Agrokora. Osim Agrokora, tako se, tvrdi tužiteljstvo, financiralo još nekoliko društava iz koncerna Agrokor. Prema optužnici, okrivljenici su potpisivali ugovore o faktoringu i otkupu mjeničnih potraživanja kojima se u financijskim institucijama otkupljuju navedene mjenice. U tim je ugovorima bilo lažno navedeno da trinaest trgovačkih društava ima novčanu tražbinu prema Agrokoru i još sedam drugih društava iz sastava koncerna i to na temelju izdanih računa za prodanu robu ili obavljene usluge, za što su bile izdane mjenice koje se tim ugovorima otkupljuju. No to nije bila istina jer su navedene mjenice bile izdane na temelju ugovora koji su sklopljeni o financijskom zajmu, a ne o primljenoj robi.

Tužiteljstvo tvrdi da su Todorić i njegovi članovi uprave uime Agrokora potpisali radi predaje na otkup ukupno 393 mjenice u ukupnom iznosu od 533,788.250 kuna. Što se tiče ostalih optuženika, tužiteljstvo tvrdi da su potpisali 2761 mjenicu s lažnim navodima, a ukupno su bile vrijedne 17,8 milijardi kuna. Prikriveno financiranje koristilo se jer je Agrokor bio prezadužen i banke ga nisu htjele financirati.

Ta optužnica je svojevrsni nastavak afere Mjenice u kojoj je u kolovozu 2019. bilo podignuto 13 identičnih optužnica protiv 29 osoba, uglavnom direktora poduzeća Franck, Sokol Marić Security, Granolio, AWT International, Tehnika, Saponia, Pet Prom, Agrofructus, Chromos Agra, Unex, Alca i Kraš. U tom slučaju direktori tih poduzeća teretili su se da su lažirali fakture o isporuci robe. Tužiteljstvo je tada tvrdilo da su optuženici preko mjenica naplaćivali lažne fakture pa su potom te lažne fakture prodavali faktoring kućama, čime se prikriveno financirao Agrokor. U tom slučaju radilo se o 3070 mjenica, a te optužnice sud je bio odbacio, na što se tužiteljstvo žalilo. Žalbe su im usvojene te je sud ponovo trebao odlučivati o njima. Osim te dvije optužnice, Todorić ima(o) još dvije. Ona u velikom Agrokoru još nije potvrđena, iako je istraga pokrenuta 2017., dok je u malom Agrokoru pravomoćno oslobođen optužbi.