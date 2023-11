Potres u Crnoj Gori, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Zaljuljalo nam je kuću'

U subotu, 18. studenog, u 10:21 zabilježen je potres magnitude 3,8 u Crnoj Gori, objavio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres se dogodio na dubini od devet kilometara. Epicentar potresa bio je udaljen 63 kilometara sjeverozapadno od Podgorice i 19 kilometara sjeverozapadno od Nikšića, javlja EMSC.

- Probudilo me! Baš je fino zatreslo u Nikšiću - piše jedan korisnik EMSC-a. - Osjetilo se i treslo kuću nekoliko sekundi. Srećom, nije dugo trajalo - napisao je drugi. - Bilo je jako, treslo se sve u kući: kreveti, stolovi, stolci. Ali nije trajalo dugo - piše još jedan stanovnik Crne Gore.

I nekoliko ljudi s dubrovačkog područja na aplikaciji je javilo da je osjetilo potres. - Lagano je ljuljalo kuću - napisala je žena iz Mokošice, na jugu Hrvatske.

#Earthquake (#земљотрес) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.6 || 16 km N of #Nikšić (#Montenegro) || 4 min ago (local time 10:21:26). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/H2itZFAqlp