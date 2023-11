U Italiji potres magnitude 4,0 po Richteru: 'Čuo se prasak kao eksplozija'

Potres magnitude 4,0 prema Richteru zatresao je centralni dio Italije, a podrhtavanje je zabilježeno u 17:17 sati prema lokalnom vremenu. Epicentar potresa bio je 81 kilometar od grada Pescara.

'Čuo se prasak kao eksplozija', 'Snažan i prilično dugačak', 'Dva kratka, ali jaka udara koja su trajala sekundu ili dvije', neka su od svjedočanstava.

Za sada nema informacija o potencijalnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.

