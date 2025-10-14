Potres pogodio okolicu Siska: 'Strašno je bilo. Kuća se zdrmala'

Potres jačine 2,8 prema Richteru pogodio je jutros sisačko područje. Podrhtavanje tla zabilježeno je u 7.05 sati, a epicentar je bio na dubini od 9 kilometara 16 kilometara sjeveroistočno od Siska.

'Selo Borojevići, osjetio se potres, kuća se zadrmala', 'Lijepo zatreslo za dobro jutro', 'Strašno je bilo', neki su od komentara na EMSC-u.