Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SLABIJE PODRHTAVANJE

Potres pogodio okolicu Siska: 'Strašno je bilo. Kuća se zdrmala'

EMSC
Autor
Karolina Lubina
14.10.2025.
u 07:42

Epicentar potresa bio je 16 kilometara od Siska

Potres jačine 2,8 prema Richteru pogodio je jutros sisačko područje. Podrhtavanje tla zabilježeno je u 7.05 sati, a epicentar je bio na dubini od 9 kilometara 16 kilometara sjeveroistočno od Siska. 

'Selo Borojevići, osjetio se potres, kuća se zadrmala', 'Lijepo zatreslo za dobro jutro', 'Strašno je bilo', neki su od komentara na EMSC-u. 
Ključne riječi
podrhtavanje tla potres Sisak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NAJVEĆA TRAGEDIJA U HRVATSKOM ZDRAVSTVU

Kobni listopad: Smrt je kosila pacijente u bolničkim centrima za hemodijalizu u Zagrebu, Puli, Rijeci...

Listopad 2001. godine crnim je slovima upisan u povijest hrvatskog zdravstva. Tog je mjeseca, u samo tjedan dana, umrlo čak 23 pacijenata čiji je život ovisio o hemodijalizi. Iako je informaciju o prvim misterioznim smrtima pacijenata, prema riječima tadašnje ravnateljice KBC Zagreb, prof. Sante Večerine, Ministarstvo zdravstva imalo još u petak navečer, šutnja je prekinuta tek u nedjelju, nakon što je naša novinarka, Diana Glavina otkrila aferu te je 14. listopada 2001., Večernji list prvi objavio potresnu vijest o najvećoj tragediji u hrvatskom zdravstvu.

Učitaj još