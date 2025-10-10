Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PODRHTAVANJE U OCEANU

Snažan potres magnitude 7,7 zatresao jug Atlantskog oceana

Foto: Screenshot/EMSC
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
10.10.2025.
u 22:49

Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara

Snažan potres magnitude 7,7 pogodio je u petak Drakeov prolaz u južnom dijelu Atlantskog oceana, oko 959 kilometara jugoistočno od Punta Arenasa u Čileu te 713 kilometara jugoistočno od Ushuaie u Argentini. Podrhtavanje se dogodilo oko 20:29 sati (16:29 po lokalnom vremenu). Prema podacima seizmoloških službi, epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara, što ukazuje na plitki potres, kakvi često uzrokuju snažno podrhtavanje tla u okolici. Za okolna područja je izdano upozorenje za tsunami.
Ključne riječi
Čile potres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još