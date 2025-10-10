Snažan potres magnitude 7,7 zatresao jug Atlantskog oceana

Snažan potres magnitude 7,7 pogodio je u petak Drakeov prolaz u južnom dijelu Atlantskog oceana, oko 959 kilometara jugoistočno od Punta Arenasa u Čileu te 713 kilometara jugoistočno od Ushuaie u Argentini. Podrhtavanje se dogodilo oko 20:29 sati (16:29 po lokalnom vremenu). Prema podacima seizmoloških službi, epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara, što ukazuje na plitki potres, kakvi često uzrokuju snažno podrhtavanje tla u okolici. Za okolna područja je izdano upozorenje za tsunami.
