VIDEO Stižu prve snimke snažnog potresa koji je pogodio Filipine, naređena hitna evakuacija

Prijetnja tsunamija prošla je na Filipinima i u Indoneziji nakon potresa priopćila je agencija za upozoravanje. Američki Centar za upozorenje na tsunami ranije je upozorio na valove do 3 metra koji će pogoditi filipinsku obalu, te na one koji će pogoditi Indoneziju i otočnu državu Palau, piše BBC. Podsjetimo, potres magnitude 7,6 pogodio je južne Filipine, priopćila je filipinska seizmološka agencija te izdala upozorenje na tsunami, koje je nakon potresa izdano i u Indoneziji. Filipinska seizmološka agencija izdala je upozorenje na tsunami, 'snažno' savjetujući stanovništvo u obližnjim obalnim područjima da se evakuiraju na više terene ili dalje u unutrašnjost. Agencija Phivolcs upozorila je na štetu i naknadne potrese nakon snažnog potresa na moru, koji se na dubini od 10 km dogodio u vodama kod grada Manay u Davao Oriental u filipinskoj regiji Mindanao. O šteti nije bilo neposrednih izvješća, a iz Phivolcsa su rekli da se u iduća dva sata mogu očekivati valovi ​​visine viši od jednog metra iznad normalnih plima. Nema neposrednih izvješća o šteti. Phivolcs je rekao da se u sljedeća dva sata mogu očekivati ​​visine valova do više od jednog metra iznad normalnih plima. Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMS) je u priopćenju magnitudu tog potresa procijenio na 7,4 i na dubini od 58 km.

Filipinski predsjednik pozvao je na evakuaciju u nekoliko obalnih provincija, dok su indonezijski dužnosnici rekli da nisu primili izvješća o šteti. Jedna žena poginula je nakon što je na nju pala ograda električne zgrade, rekao je za BBC gradski dužnosnik Matija Charlemagne Bagasol. Žena je živjela preko puta zgrade, rekao je. Također je rekao da nije prijavljena "veća šteta" - samo "pukotine na nekim zgradama i cestama".

Pristižu prve snimke jakog potresa.

Stanovnici otoka Talaud uz obalu Indonezije pozvani su da ostanu na oprezu dok su djeca poslana kući iz škole, rekao je Hutdam Manurat, vladin dužnosnik na otocima Talaud, za BBC Indonesia. Otoci Talaud, dom za oko 100 000 ljudi, nalaze se blizu filipinske granice. Zasad je situacija mirna, a stanovnici obavljaju svoje uobičajene aktivnosti, kaže lokalni dužnosnik.