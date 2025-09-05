Naši Portali
SPEKTAKL NA NEBU

Potpuna pomrčina Mjeseca u nedjelju: Hrvatsku čeka prizor 'krvavog Mjeseca' kakav se rijetko viđa

05.09.2025.
u 20:38

Ljubitelji astronomije ove će nedjelje, 7. rujna, svjedočiti rijetkom nebeskom fenomenu. Nebo nad Hrvatskom ukrasit će potpuna pomrčina Mjeseca, a naš će satelit poprimiti dramatične crvene nijanse. Prizor će biti vidljiv iz naših krajeva, no Mjesec će izaći na obzoru već uronjen u Zemljinu sjenu.

U nedjelju, 7. rujna 2025., svjedočit ćemo potpunoj pomrčini Mjeseca, popularno zvanoj "Krvavi Mjesec". Fenomen nastaje kada Zemlja svojom sjenom zakloni Mjesec. Posebnost ove pomrčine je njezina duljina, jer će faza totaliteta potrajati čak 82 minute, što je čini jednom od najduljih u posljednjim desetljećima i pravom poslasticom za sve promatrače.

Fascinantna bakrenocrvena boja Mjeseca nije zlokoban znak, već igra svjetlosti. Dok Zemlja zaklanja Sunce, zrake prolaze kroz našu atmosferu koja djeluje kao prizma - raspršuje plavu svjetlost, a propušta crvenu prema Mjesecu. Promatranje pomrčine nalikuje istovremenom gledanju svih izlazaka i zalazaka Sunca na svijetu, čija se svjetlost projicira na Mjesečev disk.

Ključni trenuci za promatrače u Hrvatskoj počinju s izlaskom Mjeseca, koji će se pojaviti na istoku već u poodmakloj fazi. Vremena izlaska variraju: u Osijeku i Dubrovniku oko 19:08, Splitu 19:16, Zagrebu 19:19 te Rijeci 19:25. Ubrzo nakon toga, u 19:31, počinje potpuna pomrčina. Vrhunac se očekuje u 20:12, a totalitet završava u 20:53, dok cijeli događaj završava u 22:55.

Za uživanje u ovom nebeskom plesu nije potrebna posebna oprema, iako će dalekozor obogatiti doživljaj. Najvažnije je pronaći lokaciju s čistim pogledom prema istočnom i jugoistočnom horizontu, daleko od gradske rasvjete. Mjesec će pri izlasku biti vrlo nisko i prigušen sjenom, no kako noć bude odmicala, njegov crveni sjaj postajat će sve izraženiji.

Za one koji žele promatrati pomrčinu kroz teleskop, brojna astronomska društva organiziraju javna promatranja. Zvjezdarnica Zagreb priprema poseban program, a detalje o događanjima u ostalim gradovima objavio je i Hrvatski astronomski savez. Za uspješno promatranje potrebni su samo vedro nebo i malo strpljenja.

Evo gdje ćete moći i pogledati pomrčinu Mjeseca kroz teleskop:

KOPRIVNICA
Mjesto: Gradski bazeni Cerine
Vrijeme: 19:15 – 22:55
Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica

KORČULA
Mjesto: na putu Juraja
Vrijeme: 20:00 – 23:00
Organizator: Astronomska udruga Korčula

KUTINA
Mjesto: Zvjezdarnica Kutina
Vrijeme: 19:00 – 22:00
Organizator: Astronomsko društvo „Ivan Štefek“ – Kutina

LOŠINJ
Mjesto: Ridimutak Beach​ (Nerezine)
Vrijeme: 19:30 – 23:00
Organizator: Astronomsko društvo "Leo Brenner"​

PULA
Mjesto: Pulska zvjezdarnica (Monte Zaro)
Vrijeme: 19:30 – 23:00
Organizator: Astronomsko društvo Istra – Pula

SPLIT
Mjesto: Zvjezdarnica na Mosoru
Vrijeme: 19:30 – 22:00
Organizator: Zvjezdano selo Mosor​

SISAK
Mjesto: pored stadiona Hrvatskog nogometnog kluba Segesta
Vrijeme: 19:30 – 21:30
Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak

Ključne riječi
pomračina mjeseca Mjesec

