NEBESKI SPEKTAKL

Večeras ne propustite rijedak nebeski fenomen, a evo kada će se najbolje moći vidjeti

"Krvavi mjesec" iznad Zagreba
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.09.2025.
u 07:10

Ovaj zapanjujući prizor, u kojem će naš prirodni satelit poprimiti duboku crvenu boju, bit će vidljiv s područja Europe, Afrike, Azije i Australije, a u njemu će moći uživati i promatrači u Hrvatskoj

Ljubitelji astronomije i svi oni koji uživaju u pogledu na noćno nebo, pripremite se za jedinstveni događaj koji nas očekuje već ovog vikenda. U večernjim satima nedjelje, 7. rujna, svjedočit ćemo potpunoj pomrčini Mjeseca, fenomenu tijekom kojeg Zemlja prolazi točno između Sunca i Mjeseca, bacajući svoju golemu sjenu na mjesečevu površinu. Upravo taj prolazak kroz Zemljinu sjenu, poznatu kao umbra, Mjesecu daje karakterističnu i pomalo mističnu crvenkasto-smeđu nijansu. Ovaj spektakl igre svjetla i sjene, koji traje nekoliko sati, jedan je od najimpresivnijih prizora koje nam priroda može ponuditi i za njegovo promatranje nije potrebna nikakva posebna oprema, što ga čini dostupnim svima.

Mnogi se pitaju zašto Mjesec tijekom potpune pomrčine postaje crven umjesto da jednostavno nestane u tami. Odgovor leži u Zemljinoj atmosferi. Dok naš planet blokira izravnu sunčevu svjetlost, dio zraka ipak prolazi kroz rubove atmosfere. Prema objašnjenjima stručnjaka iz NASA-e, Zemljina atmosfera djeluje kao divovska leća, lomeći sunčevu svjetlost i filtrirajući plavi dio spektra. Preostala svjetlost, koja je crvenih i narančastih tonova, nastavlja svoj put prema Mjesecu i obasjava ga, stvarajući efekt kao da su sve zore i svi sutoni svijeta istovremeno projicirani na njegovu površinu. Upravo zbog te zagasite, bakrene boje, potpuna pomrčina Mjeseca u narodu je dobila i popularan naziv "Krvavi Mjesec".

Za promatrače u Hrvatskoj, ovaj će nebeski događaj biti posebno zanimljiv jer će Mjesec izlaziti dok je pomrčina već u tijeku. To znači da ćemo, čim se pojavi na istočnom obzoru, vidjeti Mjesec koji je već djelomično ili potpuno "zagrižen" Zemljinom sjenom. Pomrčina službeno započinje ulaskom u polusjenu u 17:28 sati po našem vremenu, no ta je faza golim okom gotovo neprimjetna. Ključni dio počinje u 18:27 sati, ulaskom u potpunu sjenu (umbru). Budući da se vrijeme izlaska Mjeseca razlikuje ovisno o lokaciji, promatranje će započeti u različito vrijeme. U Dubrovniku i Osijeku Mjesec izlazi u 19:08, u Splitu u 19:16, u Zagrebu u 19:19, a u Rijeci u 19:25 sati. Faza potpune pomrčine, kada će Mjesec biti najcrveniji, započinje u 19:31, a svoj maksimum dostiže u 20:12 sati.

Cijeli proces totaliteta trajat će impresivnih sat i 22 minute, pružajući dovoljno vremena za uživanje i fotografiranje. Potpuna pomrčina završit će u 20:53, nakon čega će Mjesec polako početi izlaziti iz Zemljine sjene, a taj će djelomični stadij potrajati sve do 21:57 sati. Za razliku od pomrčina Sunca, pomrčine Mjeseca potpuno su sigurne za promatranje golim okom, a korištenje dvogleda ili manjeg teleskopa samo će dodatno obogatiti doživljaj, otkrivajući detalje na površini crvenog Mjeseca. Za sve zainteresirane građane, Zvjezdarnica Zagreb najavila je i organizirano promatranje s terase Popova tornja, ako to dopuste vremenski uvjeti.

Fenomen vidljiv diljem Starog svijeta
Dok će stanovnici Hrvatske i ostatka Europe moći pratiti ovaj događaj, potpuna pomrčina bit će vidljiva i s golemog područja koje obuhvaća cijelu Afriku, Aziju i Australiju. S druge strane, Sjeverna i Južna Amerika ovoga puta neće imati priliku vidjeti Krvavi Mjesec, jer će se za njih cijeli događaj odvijati tijekom dana. To je u kontrastu s prethodnom potpunom pomrčinom Mjeseca iz ožujka 2025. godine, koja je bila savršeno vidljiva upravo s američkog kontinenta. Svaka pomrčina vidljiva je s otprilike polovice Zemljine kugle, one koja je u tom trenutku okrenuta prema Mjesecu i na kojoj je noć. Sljedeća potpuna pomrčina Mjeseca vidljiva iz Amerike dogodit će se tek u ožujku 2026. godine.

'Kukuruzni Mjesec' u Vodenjaku
Osim što je riječ o Krvavom Mjesecu, rujanski puni Mjesec nosi i tradicionalni naziv "Kukuruzni Mjesec", koji potječe od vremena kada su poljoprivrednici u ovo doba godine želi kukuruz. U trenutku najveće pomrčine, Mjesec će se nalaziti u zviježđu Vodenjaka, što dodaje još jedan zanimljiv astronomski detalj. Ova pomrčina dio je dugotrajnog ciklusa poznatog kao Sarosov ciklus 128, koji se ponavlja otprilike svakih 18 godina i 11 dana. Prema podacima portala EarthSky.org, ovo je 41. od ukupno 71 pomrčine u tom nizu, koji je započeo još davne 1304. godine, a završit će tek 2566. godine. Svaka pomrčina u nizu suptilno se razlikuje, a ova će se dogoditi svega nekoliko dana prije nego što Mjesec dosegne perigej, svoju najbližu točku Zemlji, zbog čega će nam se na nebu činiti nešto većim nego inače.

