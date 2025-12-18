'Europa ide u povijesnu misiju na Saturnov mjesec, tamo ima najviše šanse za razvoj života'

Ako mislite da se u Europi ništa ne događa kada je riječ o svemirskim istraživanjima, iako to možda nije toliko kao u Sjedinjenim Državama ili nekoj drugoj nacionalnoj svemirskoj sili, ne može se reći da je tako. Dapače, radi se jako puno. Upoznajte Giacinta De Parisa, talijanskog inženjera i znanstvenika upravo s područja svemirskih istraživanja s iznimno bogatom karijerom. Upravo ovih dana De Paris boravi u Hrvatskoj, u kojoj je održao predavanje u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, a isto će učiniti i u Rijeci, a tim smo povodom razgovarali s njime. Naš sugovornik ima više od 25 godina iskustva u zrakoplovstvu, s ključnim ulogama u ESA-i, INAF-u i industriji. Vodio je tehnološke projekte kao što su oni u Copernicus Imaging Microwave Radiometeru, misiji Sentinel-4, Martian Moons eXploration, svemirskoj misiji AGILE, odnosno Astrorivelatore Gamma a Immagini LEggero i VST teleskopu. Posjet se dogodio u okviru aktivnosti Veleposlanstva Italije u Zagrebu povodom obilježavanja Talijanskog dana svemira.