Tijekom kućnog porođaja u Zagrebu, u noći s četvrtka na petak, preminula je jedna beba, dok je druga na svijet došla živa. Porođaj 42-godišnje majke u 34. tjednu trudnoće vodila je 69-godišnja primalja iz Austrije, koju je kasnije uhitila zagrebačka policija.

Ipak, porođaj kod kuće u Hrvatskoj nije zabranjen, poručuju iz udruge Roditelji u akciji (RODA). Primalje, naime, ne smiju pružati takve usluge izvan rodilišta jer takvo postupanje može biti kazneno djelo, ali, s druge strane, zakon dopušta otvaranje privatne primaljske prakse, iako od 2008. nijedna nije pokrenuta. Strane stručnjakinje također ne mogu legalno prijaviti svoj rad u Hrvatskoj, što ograničava mogućnost kućnih porođaja i za trudnice i za primalje.

Neke "babice" iz inozemstva, gdje je kućni porođaj uobičajen, dolaze u Hrvatsku kako bi pružile pomoć ženama koje to žele. Pojedine trudnice često putuju na prenatalne preglede u inozemstvo, dok im porođaj u domu vodi ista stručnjakinja, druga skupina žena odlučuje se pak na porođaj bez stručne potpore, što povećava rizik i zahtijeva potpunu pripremljenost na moguće komplikacije.

Inače, pregledi kod primalje kod kuće traju između 45 i 60 minuta, a održavaju se svaka četiri tjedna do 30. tjedna trudnoće, nakon čega postaju češći, svaka dva tjedna. Kako primalja prati porođaj kod kuće? "U pripravnosti" je od trenutka kada žena uđe u 37. tjedan pa dok ne rodi. Kako se bliži kraj trudnoće, "babica" i trudnica najčešće su u redovitom kontaktu, tako da u svakom trenutku mogu procijeniti početak porođaja.

Kada porođaj počne, piše roda.hr, primalja dolazi u dom žene i pomaže tijekom trudova različitim tehnikama, uključujući masažu i kretanje. Nakon porođaja majka i novorođenče se ne odvajaju, a vaganje, mjerenje i kupanje mogu se odgoditi i do nekoliko sati. U slučaju komplikacija, primalja može pružiti kisik i prvu pomoć, a pri ruci ima i određene lijekove. Najčešće ostaje uz oboje dva do četiri sata, a po potrebi i dulje. Unutar 24 sata dolazi ponovno, provjerava stanje, pomaže kod dojenja, obavlja prvi pregled novorođenčeta i međice te pruža svu potrebnu skrb.

Studije iz Velike Britanije, Nizozemske i Kanade, prenosi RODA, pokazuju da je porođaj kod kuće uz stručnu pratnju jednako siguran za majku i dijete kao onaj u rodilištu, posebno za žene koje su već rađale. Najčešće situacije koje zahtijevaju transfer u bolnicu su sporo napredovanje porođaja, potreba za lijekovima protiv bolova ili umor majke. Hitni transferi su rijetki, manje od pet posto planiranih kućnih porođaja, a najčešći razlozi uključuju zabrinjavajuće otkucaje srca djeteta, nepovoljnu poziciju ili prekomjerno krvarenje majke.