POLICIJA ISTRAŽUJE

Tragedija u Zagrebu: Porađala blizance u stanu, jedan preminuo. Uhićena primalja

06.09.2025.
Osumnjičena je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje, nakon čega je, po njegovom završetku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke u zakonskom roku

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjom državljankom Austrije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Nesavjesno liječenje“ iz članka 181. Kaznenog zakona.

Prema dosad utvrđenom, u noćnim satima s 4. na 5. rujna, osumnjičena je u svojstvu međunarodno ovlaštene primalje pružala pomoć 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca u stanu na području Zagreba. Tijekom poroda jedno od novorođenčadi je, nažalost, preminulo.

Osumnjičena je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje, nakon čega je, po njegovom završetku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke u zakonskom roku.

